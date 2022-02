Estamos muertos: ¿qué actor de la serie sobreviviría a un ataque zombi en la vida real?

Los actores de Estamos muertos de Netflix han cautivado al mundo entero con su interpretación de los personajes principales. Actualmente, la también llamada All of us are dead es la serie más vista a nivel global. En una conferencia de prensa, los jóvenes artistas resolvieron una de las dudas más populares de los seguidores del k-drama sobre quién podría sobrevivir en la vida real si hubiera un ataque zombi.

Elenco de Estamos muertos en la vida real

Sin duda alguna, Estamos muertos es la serie del momento, por lo que su trama basada en zombis ha catapultado a los actores surcoreanos al estrellato global. En la conferencia de prensa de la serie de Netflix se les preguntó sobre quién podría sobrevivir en la vida real de existir un ataque zombi y los votos quedaron empatados.

Elenco de Estamos muertos de Netflix en conferencia de prensa. Foto: captura de YouTube

Yoon Chang Young (Cheong San) y Park Solomon (Soo Hyuk) eligieron a Yoo In Soo (Gwi Nam) como el más probable para sobrevivir. Cuando se les preguntó sobre la principal razón, el intérprete de Soo Hyuk explicó que el actor de Gwi Nam es miedoso en la vida real a diferencia de su personaje, el matón de la clase, por lo que encontraría la manera de esconderse.

Su compañero de elenco Yoon Chang Young respaldó su respuesta e incluso afirmó que él mismo se sacrificaría por los demás, pero remarcó que no opinaba lo mismo del actor de Gwi Nam.

Yoo In Soo interpreta a Gwi Nam en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura de YouTube

Yoo In Soo (Gwi Nam) y Lim Jae Hyuk (Dae Su), por su parte, escogieron a Yoon Chang Young (Cheong San) . Jae Hyuk sustentó su respuesta en que el actor protagonista es una de las personas más calladas, así que, a pesar de que intentara hablar, los zombis no podrían escucharlo, comentario que provocó risas entre el elenco.

Mira aquí el clip completo del elenco de Estamos muertos de Netflix.

¿De qué trata Estamos muertos?

La serie Estamos muertos de Netflix cuenta la historia de un ataque zombi en la ciudad de Hyosan propiciado por un profesor de Ciencias como venganza de la sociedad a la que él critica. Un grupo de estudiantes se verá atrapado en su instituto y deberán encontrar la manera de sobrevivir.

Póster promocional de Estamos muertos. Foto: Netflix

Tráiler de Estamos muertos de Netflix