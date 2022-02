Estamos muertos: ¿Cheong San sigue vivo en la serie All of us are dead de Netflix?

Estamos muertos o también conocida como All of us are dead es la serie coreana de Netflix que ha conquistado a todo el mundo y presentó jóvenes talentos como los protagonistas de la historia inspirada en zombis. Descubre aquí lo que se sabe sobre Lee Cheong San, estudiante del Instituto Hyosan que buscó combatir a los muertos vivientes para salvar a sus amigos.

Estamos muertos: ¿qué pasó con Cheong San?

Alerta de spoilers. Estamos muertos se estrenó el 28 de enero y hasta ahora continúa siendo la serie más vista a nivel mundial, según Flixpatrol. Sin embargo, los seguidores de All of us are dead se llevaron una sorpresa en los episodios finales de la serie Estamos muertos de Netflix.

Estamos muertos o All of us are dead es la serie más vista en Perú de la plataforma streaming. Foto: Netflix

En el episodio 11, Lee Cheong San, interpretado por Yoon Chan Young, fue mordido por Gwi Nam a modo de venganza por haberle arruinado el ojo en episodios anteriores. De esta manera, el protagonista compartió un primer y último beso con On Jo para luego sacrificarse con la finalidad de que sus amigos pudieran escapar.

Beso de On Jo y Cheong San de Estamos muertos. Foto: Netflix

El desenlace de Cheong San se dio cuando tanto él como Gwi Nam se disputaban su pelea definitiva y una de las bombas enviadas por el gobierno los alcanzó, lo que provocó que cayeran desde el último piso de un edificio en construcción.

¿Cheong San sigue vivo?

Una de las teorías más populares que circulan en las redes sociales es precisamente sobre el estado actual de Cheong San de Estamos muertos. Los seguidores de la serie coreana de Netflix creen que existe la posibilidad de que el joven protagonista continúe con vida.

Yoon Chan Young es Lee Cheong San en Estamos muertos. Foto: Netflix

A continuación, analizaremos tres posibles razones por las que Cheong San aún podría seguir vivo.

1. Se demoró en convertirse en zombi

Como es sabido, la conversión de un humano a zombi en Estamos muertos luego de que es infectado por el virus Jonas es casi inmediata. Sin embargo, después de que Cheong San fue mordido por Gwi Nam, este tuvo tiempo de despedirse de On Jo, distraer a los zombis y combatir una vez más con Gwi Nam, por lo que los fans se preguntaron lo siguiente: ¿Por qué se demoró tanto?

Cheong San y On Jo de Estamos muertos fueron interpretados por Yoon Chan Young y Park Ji Hoo. Foto: Netflix

2. Su cuerpo no apareció en pantalla

La explosión de bombas en la ciudad de Hyosan fue de gran magnitud y hasta los protagonistas que consiguieron escapar estuvieron en peligro. Si Cheong San y Gwi Nam se encontraron en uno de los lugares cercanos de la detonación de bombas, los seguidores de Estamos muertos tienen la teoría de que aún Cheong San sigue con vida, ya que su cadáver nunca apareció en pantalla.

Escena final de Cheong San y Gwi Nam de Estamos muertos. Foto: Netflix

3. Nam Ra dijo que existen más mitad zombis

Una de las razones más contundentes para los fans de Estamos muertos de Netflix sobre la posibilidad de que Cheong San sigue vivo es la declaración de Nam Ra al final de temporada. La presidenta de la clase 2-5 confirmó la existencia de más mitad zombis o ‘mediombis’ como ella, Gwi Nam y Eun Ji, quienes continúan teniendo sus recuerdos y autocontrol a pesar de haber sido infectados con el virus.

Nam Ra es interpretada por Cho Yi Hyun en Estamos muertos. Foto: Netflix

Aunque los creadores de la serie Estamos muertos no han confirmado si Cheong San sobrevivió o no, el público se mantiene a la espera de que uno de sus personajes favoritos se encuentre a salvo o, en su defecto, se haya convertido en mitad zombi como Nam Ra.

Tráiler de Estamos muertos