BLACKPINK es uno de los grupos que ayudó a popularizar el K-pop en los últimos años. Sobre todo, con el alcance que han obtenido en las redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube. De igual manera, han ganado territorio con sus producciones cinematográficas.

¿Quiénes son BLACKPINK?

BLACKPINK es un grupo femenino creado por la empresa de YG Entertainment, la misma que formó a Big Bang, 2NE1, Winner o el último grupo que debutó, Treasure. El fundador de la compañía es Yang Hyun Suk, uno de los integrantes del Seo Taiji & boys, quienes se separaron en 1996.

BLACKPINK ha trabajado con la marca Samsung. Foto: South China Morning Post

¿Cuándo debutó BLACKPINK?

Las chicas de BLACKPINK debutaron el 8 de agosto del 2016 con la canción y video Whistle en el álbum sencillo Square Up. Los compositores fueron Teddy Park, B.I del grupo Ikon y Bekyum Boom. Además, el mismo día subieron el videoclip Boombayah y ambos alcanzaron popularidad.

Whistle trata de una chica que suplica por el amor de un chico a través de silbidos. Foto: Amino

Quienes son las miembros de BLACKPINK

Son 4 chicas en BLACKPINK. Cada una se unió a la compañía de YG Entertainment como aprendices entre el 2011 y 2012. La preparación les tomó hasta la fecha del debut en el 2016.

Integrante Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Posición Jisoo 3 de enero de 1995 Corea del Sur Vocalista líder y bailarina Jennie 16 de enero de 1996 Corea del Sur Rapera principal, vocalista y bailarina Rosé 27 de marzo de 1997 Nueva Zelanda Vocalista y bailarina principal Lisa 11 de febrero de 1997 Tailandia Bailarina y rapera principal, segunda voz y maknae

De izquierda a derecha: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Foto: Dazed

Instagram de Jisoo

La cantante de 27 años, Jisoo es popular actualmente por participar en la serie Snowdrop como la protagonista, Eun Young Ro. Asimismo, ha sido imagen de Dior y ha aparecido en revistas como Dazed Korea, Elle Korea, entre otros.

Jisoo en Instagram. Foto: captura

Instagram de Jennie

Después de su sencillo debut, Solo, Jennie se ha posicionado como una de las primeras solistas en estar en los primeros puestos de iTunes en más de 40 países. Antes de su debut en BLACKPINK, hizo algunas colaboraciones con Seungri y G-dragon, artistas de la empresa.

Jennie en Instagram. Foto: captura

Instagram de Rosé

Así como Jennie, Rosé tuvo una colaboración con G-dragon en la canción Without you. El 11 de marzo del 2021 lanzó su álbum solista R con On the ground como single principal. Ha sido imagen de los cosméticos Kiss me.

Rosé en Instagram. Foto: captura

Instagram de Lisa

La menor del grupo, Lisa , es uno de los modelos a seguir para las futuras cantantes de la industria. Su álbum como solista Lalisa salió el 10 de septiembre del 2021. Durante dicho año ganó en los Asian Pop Music Awards como el Top 20 Álbumes del año – Extranjero.

Lisa en Instagram. Foto: captura

Canciones de BLACKPINK

BLACKPINK tiene 2 EP, 2 álbumes sencillo y un álbum de estudio. Asimismo, tienen las versions japonesas de estas producciones. Las canciones más conocidas de estas son Kill This Love , DDU-DU DDU-DU o Lovesick girls .

The Album (2020)

Kill this love (2019)

Square Up (2018)

The Album es el primer álbum de estudio. Foto: People

“How you like that” de BLACKPINK

El 26 de junio del 2020 se lanzó la canción How you like that, el cual es parte del The Album. Además, el MV rompió el récord como el video más visto en 24 horas con más de 86,3 millones de vistas, obteniendo 5 premios del Guinness World Records.

BLACKPINK ha participado en el Coachella 2019. Foto: Teen Vogue

Curiosidades de BLACKPINK