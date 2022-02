Estamos muertos: Lee Yoo Mi sabe de sus memes y se ríe del ‘amor y odio’ de fans

El meme de ‘Jiyeong vs. Nayeon’ ha llegado a Lee Yoo Mi. En una reciente actualización en Instagram, la estrella de Estamos muertos y de El juego del calamar ha compartido una hilarante reacción a la popular imagen que refleja el sentimiento de amor y odio generado entre el público por sus más recientes personajes.

Meses atrás, la actriz coreana de 27 años caracterizó a la jugadora 240 de Squid game, un personaje que conquistó al mundo a pesar de su breve aparición y que se convirtió en uno de los más representativos del primer e histórico boom de Netflix hecho en Corea del Sur.

Actualmente llega a las pantallas como Nayeon, una de las grandes villanas del nuevo k-drama hit del streaming All of us are dead, quien es odiada tanto en la ficción como entre los espectadores.

El meme de ‘Jiyong vs. Nayeon’

Con el creciente éxito tras su estreno el 28 de enero, se publican en abundancia memes sobre la serie coreana que es actualmente la más vista en Netflix a nivel mundial. Uno de estos grafica la opuesta reacción que provocan en el público los personajes Jiyeong y Nayeon.

Dicha imagen, popularizada en redes sociales, llegó a la misma Lee Yoo Mi por las historias en Instagram de un gerente de VARO Entertainment, su agencia.

A través de sus stories, la estrella de 27 años replicó la imagen el 1 de febrero a modo de captura de pantalla. Acompañó su publicación con una expresión coreana de diversión.