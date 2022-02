El nuevo dorama Forecasting Love and Weather retrasa su estreno en Netflix. Como se recuerda, Song Kang y Park Min Young son los protagonistas de la producción de Corea del Sur.

Office romance cruelty trata de Lee Shi Woo (Song Kang), un amante del clima que, a pesar de ser torpe, tiene un coeficiente intelectual de 150 y realiza su trabajo con responsabilidad. Jin Ha Kyung (Park Min Young) es una mujer fría que no junta lo personal con lo laboral.

Nueva fecha de estreno del drama en Netflix

Según un anuncio de Netflix Brasil en Twitter, comunicaron que Forecasting Love and Weather se subiría a la plataforma el 20 de marzo del 2022. Asimismo, informaron que serían “dos episodios por semana, y doblados”.

Netflix Brasil anunció la postergación del k-drama en la cuenta de Twitter oficial. Foto: captura

Song Kang es el nuevo hijo de Netflix

El actor Song Kang, de 27 años, hizo su primera aparición en el k-drama The liar and his lover (2017), con Lee Hyun Woo y Joy del girl group Red Velvet. Su salto a la fama fue con Love alarm (2019), como Hwang Sun Oh, modelo y estudiante popular de la secundaria.

Ha recibido el premio como Male Actor – Rising Star de Brand Customer Loyalty Award 2021 y Best Newcomer (Male) de 2021 Asia Contents Award por su actuación en Sweet Home y Navillera.

Song Kang protagoniza el nuevo drama de Netflix, Forecasting love and weather. Foto: Netflix

Dramas de Song Kang

Forecasting Love and Weather/2022

Nevertheless/2021

Navillera/2021

Love Alarm Segunda Temporada/2021

Sweet Home/2020

When the Devil Calls Your Name/2019

Love Alarm/2019

Touch Your Heart/2019

Man in the Kitchen/2017-2018

The Lover and His Liar/2017

Y ahora volverá en este 2022 con la producción Las inclemencias del amor.

La estrella favorita, Park Min Young

Antes de actuar en los k-dramas, Park Min Young participó de anuncios publicitarios de Sk Telecom JUNE, Pizza Hut o Lipton Ice Tea. En el 2006 empezó su carrera de actuación con Unstoppable high kick, como la estudiante Kang Yoo Mi. Los últimos proyectos que ha trabajado son When the weather is fine (2020) y Her private life (2019).

Hasta la fecha, la actriz y modelo ha obtenido 25 premios. Entre ellos, Fashion Artist Award, Best Actress of the Year de 14th Annual Soompi Award, Asia Celebrity, entre otros.

Forecasting Love and Weather sería el decimoséptimo k-drama de la actriz Park Min Young. Foto: Allkpop

Traíler de Forecasting love and weather en Netflix