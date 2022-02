Estamos muertos: el ‘cameo’ Tzuyu y YooA en la nueva sensación coreana de Netflix

Las superestrellas del k-pop Tzuyu y YooA, respectivas miembros de TWICE y OH MY GIRL, tuvieron una singular aparición en Estamos muertos que solo minuciosos fans pudieron notar. ¿Llegaste a ver su ‘cameo’ en All of us are dead, el nuevo hit de Netflix?

Tras el boom por El juego del calamar, la historia de la epidemia de zombies que brota en el instituto Hyosan se apodera de las preferencias de los usuarios de la gigante del streaming.

Según datos de Fixpatrol, se convirtió en la serie más vista en Netflix a nivel mundial el 29 de enero, tan solo un día después de su estreno. La plataforma, por su parte, detalla que ha reclamado el #1 en más de 40 países al día 31 del mes.

Estamos muertos es la serie del momento en Netflix. Fans esperan continuación. Foto: Netflix

Tzuyu y YooA en Estamos muertos

Alerta de spoilers . Las ídolos femeninas no figuraron en el k-drama original de Netflix como actrices, pero su presencia fue notada en el decorado de una secuencia casi al final del capítulo 2, específicamente en la pelea de Soo Hyuk contra zombies en el salón de Arte.

En la escena, el personaje interpretado por Park Salomon intenta huir del aula sigilosamente para no ser notado por los infestados, pero hace un ruido involuntario y queda expuesto.

Al notarlo, los zombies se abalanzan contra el atlético joven, quien se resiste a ser mordido y lucha con lo que encuentre a la mano. En ese instante muestran en la parte superior de una pared dibujos, entre estos de los rostros de Tzuyu y YooA.

Park Salomon en el capítulo 2 de Estamos muertos. Idols Tzuyu y YoaA aparecen en la parte superior de la pared. Foto: Koreaboo

Debido a que el set era el salón de Arte, espectadores intuyen que los retratos de las idols del k-pop fueron realizados por alumnos como parte de algún proyecto.

Dato para todo fan de TWICE y OH MY GIRL: mientras que el dibujo de YooA está inspirado en una selfie de la famosa coreana, el de Tzuyu se basó en la foto conceptual de la estrella taiwanesa para el EP Feel special.

YooA en Estamos muertos. Foto: Koreaboo

Tzuyu es la maknae de TWICE. Foto: JYP

¿De qué trata All of us are dead o Estamos muertos?

En All of us are dead, una epidemia de zombies destruye Hyosan. Un grupo de estudiantes que quedaron atrapados en su instituto, zona cero del brote, lucharán contra los voraces muertos vivientes mientras tratan de escapar con vida del lugar.

Estamos muertos o All of us are dead es la serie más vista en Perú de la plataforma streaming. Foto: Netflix

Dirigida por Lee Jae Kyoo (Trap y Beethoven Virus), el k-drama está basado en el webtoon Jigeum Woori Hakkyoneun de Joo Dong Geun y tuvo como responsable de su guion al escritor Chun Sung Il.

Tráiler de Estamos muertos