Estamos muertos de Netflix: recomendaciones para ver la serie, según el director

El 28 de enero se estrenó Estamos muertos y actualmente se ha posicionado como la serie más vista en Netflix alrededor del mundo. En una reciente entrevista como promoción de All of us are dead, título en inglés del k-drama, el director Lee JQ dio a conocer algunas recomendaciones para que el público no se pierda ningún detalle de la producción surcoreana.

Recomendaciones para ver Estamos muertos

La cuenta en YouTube de The Swoon publicó un vídeo de una reciente entrevista de Lee Jae Kyoo (Lee JQ), director de la popular serie Estamos muertos, en donde enumeró tres tips para disfrutar la historia de zombis en la ciudad de Hyosan.

Lee JQ, director de Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

1. Subir el volumen al máximo

Debido a que la serie Estamos muertos presenta muchos sonidos de zombis, el director Lee JQ sugiere al público que suba el volumen más de lo normal del dispositivo en que visualiza All of us are dead, pues existen pequeños sonidos que tal vez puedan ser imperceptibles en determinados momentos.

Estamos muertos muestra una nueva versión de zombis. Foto: Netflix

2. Ver la serie con la luz apagada

Por más miedo o suspenso que Estamos muertos pueda dar, el director Lee JQ recomienda disfrutar la serie con la luz apagada para notar los contrastes de los colores de cada escena, como la tonalidad de la sangre sobre el uniforme verde de los estudiantes del Instituto Hyosan.

Park Solomon y Cho Yi Hyun interpretaron a Soo Hyuk y Nam Ra de Estamos muertos, respectivamente. Foto: Netflix

3. Mirar la serie varias veces

El director de Estamos muertos asegura que si los seguidores miran la serie más de una vez, notarán detalles que tal vez se les escaparon la primera vez. Además, podrán disfrutarla más y obtendrán nuevas experiencias con All of us are dead.

Mira aquí la entrevista completa al director de Estamos muertos, Lee Jae Kyoo.

¿Cuántos episodios tiene Estamos muertos?

La serie coreana Estamos muertos se encuentra disponible en Netflix y cuenta con 12 episodios de aproximadamente una hora.

Póster promocional con personajes secundarios con gran peso en Estamos muertos. Foto: Netflix

Tráiler de Estamos muertos de Netflix