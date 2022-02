Estamos muertos: qué personaje de la serie eres según tu personalidad

Conocer qué personaje de Estamos muertos eres según tu personalidad es una de las dudas que debes resolver si también te pegaste con esta serie coreana original de Netflix. ¿Será que tus rasgos y cualidades se ajustan a las de Cheong San o a Su Hyuk, dos de los grandes héroes de All of us are dead? ¿O, por el contrario, eres más como Na Yeon?

Dirigido por Lee Jae Kyu, con el guión adaptado del webtoon Jigeum Woori Hakkyoneun de Joo Dong Geun, el k-drama se alza en el #1 de lo más visto por el streaming a nivel global tras su estreno el 28 de enero.

La premisa central de esta historia es común a las producciones de temática zombie: voraces muertos vivientes amenazan con desolar un lugar, en este caso Hyonsan, en Corea del Sur, tras un incontrolable brote viral.

Sin embargo, esta vez la zona cero es un instituto y, por ello, la mirada principal de la lucha por la sobrevivencia la dan un grupo de estudiantes. Ellos, a la par, lidian con otras cuestiones como el bullying, el amor adolescente y la incomprensión.

Muchos de estos personajes son queridos por la audiencia, otros no, pero, sin duda, cada uno con un peso importante en la historia. Conoce aquí cuán diversas son sus personalidades y descubre a quién te pareces más.

Dae Su

De talento oculto, pero con poca confianza para mostrarlo al mundo, Daesu es un joven de melodiosa voz e increíble habilidad para componer canciones. Pese a ser fastidioso, es un gran amigo que no dudará en ponerse en riesgo para ayudar en los momentos difíciles.

Im Jae Hyuk es Yang Dae Su en Estamos muertos. Foto: Netflix

On Jo

Una de las protagonistas de esta historia, On Jo, es una niña promedio (en palabras de director) y torpe, pero, al pasar por la crisis de la epidemia zombie, crece y puede liderar no solo porque es astuta en situaciones de riesgo, también es comprensiva, muy empática y mantiene viva la esperanza en los demás, aunque a veces raye en ser demasiado optimista.

Park Ji Hoo es On Jo en Estamos muertos. Foto: Netflix

Nam Ra

La estudiante modelo y personaje analítico que no puede faltar en toda historia de zombies es Nam Ra, presidenta de la clase. Aunque al principio coloca una barrera ante los demás, derriba sus muros conforme interactúa con sus compañeros. Es muy perspicaz y se mantiene equilibrada durante las crisis mientras el pánico se apodera de los otros, característica que para su intérprete, la actriz Choi Yi Hyun, es uno de sus encantos.

Cho Yi Hyun es Nam Ra en Estamos muertos. Foto: Netflix

Na Yeon

Aunque goza de muchas cosas materiales, Na Yeon siempre está aislada y tiene una herida profunda por su soledad. Disfruta de esparcir rumores, emite juicios sobre sus compañeros y sus ansias de tener la razón la llevan a cometer actos impensables. Interpretada por Lee Yoo Mi, actriz a quien el público amó en El juego del calamar, es uno de los personajes más odiados de Estamos muertos.

Lee Yoo Mi (Squid game) es una villana en Estamos muertos. Foto: Netflix

Gyeong Su

Es la alegría del lugar; por eso, su ausencia pega fuerte a su alrededor. Gyeong Su es de esos personajes que se ganan a pulso el cariño por ser ocurrente y valiente. Este muchacho, interpretado por Ham Sung Min, mantiene firme su lealtad por sus amigos hasta el último momento, por ello decide irse por su propio camino cuando descubre que ha sido infestado.

Ham Sung Min es Han Gyeong Su en Estamos muertos. Foto: Netflix

Su Hyuk

En palabras del director Lee Jae Kyu, Su Hyuk sigue sus sentimientos y no el juicio social. Este personaje interpretado por Park Salomon también es atlético y valiente, al punto de ponerse al frente en las situaciones de peligro para proteger a sus seres queridos. Cuando se enamora, es fiel a su sentir y no duda en ir contra todos con tal de proteger a su amada.

Park Salomon en Estamos muertos. Foto: Netflix

Hyo Ryung

Hyo Ryung sorprende al ser uno de los estudiantes que llega al tramo final porque no tiene iniciativa ni algún rasgo resaltante en particular, y recibe la ayuda de sus amigos todo el tiempo. Sin embargo, actúa bien en equipo y también se arma de valor para enfrentar a los zombies, aunque sea llorando y tropezándose en el momento menos indicado.

Kim Bo Yoon es Hyo Ryung en Estamos muertos. Foto: Netflix

Gwi Nam

Un matón de la escuela que trabaja bajo órdenes de gente de rangos altos y que, al tener poder en sus manos, no lo piensa dos veces al dañar a sus compañeros. Gwi Nam también resalta por su fuerte sentido de venganza y rencor.

Gwi Nam es interpretado por el actor Yoo In Soo. Foto: Netflix

Cheong San

Si no el favorito, uno de los más amados por el público es Cheong San. Aunque es de percepción lenta y terco, compensa su debilidad con una naturaleza afable, su valentía y agilidad. También es, junto con Su Kyuk, el primero en ponerse al frente al luchar contra la horda de zombies para asegurarse de que sus amigos puedan estar a buen recaudo. Este personaje principal es interpretado por Yoon Chan Young, un actor de 20 años que ha logrado dar exitosamente el salto de figura infantil, recogiendo en el camino tres premios desde su debut en 2013.