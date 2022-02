Estamos muertos: ¿qué pasó con las parejas de la serie coreana de Netflix?

Los seguidores de los k-dramas se adueñaron de las redes sociales con el estreno de Estamos muertos en Netflix, serie que cuenta la historia del brote de un virus en la ciudad de Hyosan, mismo que convierte a las personas en zombis. A continuación, presentamos lo que pasó con las parejas de la también llamada All of us are dead, y qué espera el público para una próxima temporada.

Parejas en Estamos muertos de Netflix

Alerta de spoilers. El 28 de enero se estrenó Estamos muertos y, desde el primer episodio, la historia presentó vínculos de amistad y romance entre los protagonistas del k-drama.

1. On Jo y Cheong San

La primera relación mostrada en la serie es la de Nam On Jo y Lee Cheong San; vecinos, compañeros y mejores amigos de la clase 2-5 del Instituto Hyosan. Aunque inicialmente On Jo manifestó su gusto por Lee Soo Hyuk y un evidente rechazo por Cheong San, debido a que este último fue mordido por el mitad zombi Gwi Nam, On Jo volvió a dirigirse a su mejor amigo y correspondió un beso suyo.

Beso de On Jo y Cheong San de Estamos muertos. Foto: Netflix

Si bien es cierto que Cheong San y Gwi Nam cayeron a un precipicio debido al fuego ocasionado por la explosión de bombas y aparentemente murieron, los seguidores de Estamos muertos tienen la teoría de que este pudo sobrevivir y se convirtió en un mitad zombi para poder buscar a On Jo.

Cheong San y On Jo de Estamos muertos fueron interpretados por Yoon Chan Young y Park Ji Hoo. Foto: Netflix

Al pasar cuatro meses del ataque de zombis en la ciudad de Hyosan, On Jo aún recuerda a Cheong San, a través de oraciones y de un lugar dedicado para él y sus demás compañeros fallecidos.

2. Nam Ra y Soo Hyuk

Tras manifestar que no sentía un gusto romántico por Nam On Jo, Lee Soo Hyuk decidió proteger a Choi Nam Ra, la presidenta de la clase 2-5 del Instituto Hyosan, de los ataques zombis. Debido a una mordida de Gwi Nam, el matón de la clase Nam Ra se convirtió en un mitad zombi y conservó su memoria y capacidad de pensar.

Park Solomon y Cho Yi Hyun interpretaron a Soo Hyuk y Nam Ra de Estamos muertos, respectivamente. Foto: Netflix

El momento romántico de Estamos muertos llegó con la confesión de amor de Soo Hyuk a Nam Ra, quien correspondió a sus sentimientos y selló el momento con un beso. Ambos personajes se protegieron mutuamente y actualmente son una de las parejas favoritas de los seguidores de la serie.

Beso de Nam Ra y Soo Hyuk de Estamos muertos. Foto: Netflix

Sin embargo, al final de la temporada de Estamos muertos, Nam Ra decidió tomar un camino diferente al de sus compañeros, lo que incluye a Soo Hyuk, para no ponerlos en peligro por el temor de perder el control y que pudiera comerlos. Luego de cuatro meses, Soo Hyuk, On Jo y los demás la encuentran en la azotea del Instituto Hyosan, y ella revela la existencia de más mitad zombis en la ciudad.

Nam Ra es interpretada por Cho Yi Hyun. Foto: Netflix

Aunque Nam Ra da a entender de que no puede permanecer junto a Soo Hyuk ni sus compañeros de clase por ser una mitad zombi o ‘mediombi’, los fans de Estamos muertos esperan que Nam Ra pueda ser un personaje clave que permita entender cómo funciona este nuevo tipo de zombi en el universo de All of us are dead.

¿Habrá segunda temporada de Estamos muertos?

Aunque el director de Estamos muertos, Lee Jae Kyoo, no ha confirmado una segunda temporada de la serie, los seguidores del k-drama no pierden las esperanzas de que nuevos capítulos puedan resolver todas las incógnitas que dejó el final del episodio 12.

Póster promocional de Estamos muertos. Foto: Netflix

Tráiler de Estamos muertos de Netflix