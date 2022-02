Netflix: estrenos en dramas coreanos para febrero del 2022

Netflix despidió enero con el estreno de Estamos muertos, drama coreano sobre zombies que marca tendencia en la plataforma. Para febrero del 2022, ya hay expectativa por nuevos K-dramas como Forecasting love and weather con Song Kang y la serie Thirty-nine, el regreso de Son Ye Jin a dos años de Crash landing on you.

A continuación, te dejamos la lista de series coreanas que entrarán a Netflix y sus respectivas fechas de estreno.

1. Beauty inside en Netflix

Sinopsis de Belleza interior en Netflix

Este es un k-drama de fantasía, melodrama y romance. Han Se Gye es una actriz famosa y conocida por involucrarse en escándalos. Su vida alberga un misterio: algunos días de cada mes debe vivir en el cuerpo de otra persona.

Por otro lado, Seo Do Jae es un ejecutivo que sufre de prosopagnosia (no puede reconocer rostros), y la única persona a la que es capaz de identificar es a Han Se Gye.

Actores de Beauty inside

Seo Hyun Jin es Han Se Gye

Lee Min Ki es Seo Do Jae

Ahn Jae Hyun es Ryu Eun Ho

Lee Da Hee es Kang Sa Ra

Fecha de estreno de Belleza interior en Netflix

El drama Belleza interior llegará a Netflix Latinoamérica el 1 de febrero. Originalmente, esta producción se estrenó en Corea del Sur en el 2018.

Tráiler de Beauty Inside en Netflix

2. Twenty five twenty one en Netflix

Sinopsis de Veinticinco, ventiuno en Netflix

Una historia de crecimiento personal, donde los espectadores acompañarán el recorrido a la adultez de cinco personajes que buscan conseguir sus sueños.

Na Hee Do y Baek Yi Jin se conocieron en 1998 cuando tenían 18 y 21 años, respectivamente, y en medio de la crisis financiera de Corea del Sur. Cinco años después, vuelven a verse y se enamoran.

Actores de Twenty five twenty one

Kim Tae Ri es Na Hee Do

Nam Joo Hyuk es Baek Yi Jin

es Baek Yi Jin Bona es Goo Yo Rim

Fecha de estreno de Veinticinco, veintiuno en Netflix

Este drama de tvN mostrará la química entre Nam Joo Hyuk (Start Up) y Kim Tae Ri, que regresa a la televisión a cuatro años de Mr. Sunshine.

Veinticinco veintiuno llega a Netflix el 12 de febrero (regiones selectas) . Aún no se ha confirmado fecha para Latinoamérica.

Tráiler de Veinticinco, veintiuno en Netflix

3. Forecasting love and weather en Netflix

Sinopsis de Las inclemencias del amor en Netflix

Esta será una producción sobre romances secretos de oficina. Está ambientada en la Administración Meteorológica de Corea, el servicio encargado del pronóstico del clima.

Jin Ha Kyung desea mantener su vida profesional y personal por separado. Por otro lado, Lee Si Woo es un miembro del equipo que parece torpe, pero en realidad es muy responsable con su trabajo.

Actores de Forecasting love and weather

Park Min Young como Jin Ha Kyung

Song Kang como Le Si Woo

Yoon Park como Han Ki Joo

Yura como Chae Yoo Jin

Fecha de estreno de Las inclemencias del amor en Netflix

Park Min Young, la estrella de What’s wrong with secretary Kim, se une al popular ‘hijo de Netflix’ Song Kang en este proyecto de JTBC.

Forecasting love and weather se estrena en Corea del Sur el 12 de febrero . Aún se aguarda confirmación del día de lanzamiento en Netflix Latinoamérica.

Tráiler de Forecasting love and weather en Netflix

4. Thirthy Nine

Sinopsis de Treinta y nueve en Netflix

El drama muestra la vida y amistad de tres mujeres a punto de cumplir los 40 años: Cha Mi Jo es una dermatóloga dueña de su propia clínica, Jung Chan Young es una profesora de actuación y Jang Joo Hee es la manager de una tienda de cosméticos que por su timidez aún no ha experimentado una relación sentimental.

Actores de Thirty-nine

Son Ye Jin es Cha Mi Jo

Jeon Mi Do es Jung Chan Young

Kim Ji Hyun es Jang Joo Hee

Fecha de estreno de Thirty-nine en Netflix

A dos años del boom Crash landing on you, Son Ye Jin regresa al mundo de los dramas. Thirty-nine se estrena por JTBC en Corea del Sur el 16 de febrero. Netflix es la plataforma de streaming que la difundirá en el extranjero. Todavía no anuncian el día exacto de su lanzamiento en Latinoamérica.

Tráiler de Treinta y nueve

5. Business proposal en Netflix

Sinopsis de Propuesta laboral en Netflix

Es una adaptación de un webtoon homónimo. Shin Ha Ri accede a asistir a una cita a ciegas en lugar de su amiga Jin Young Seo, una mujer con buenas conexiones sociales. La pareja con la que cenará Shin es Kang Tae Mu, el CEO de la compañía donde ella trabaja, y quien ha prometido casarse con “la siguiente persona que salga” para que su familia pare de presionarlo.

Actores de Business proposal

Ahn Hyo Seop es Kang Tae Mu

Sejeong es Shin Ha Ri

Kim Min Kyu es Cha Seong Hun

Seol In Ah es Jin Young Seo

Fecha de estreno de Business proposal en Netflix

La serie de SBS emitirá su primer capítulo el 21 de febrero. Business proposal también llegará al catálogo de Netflix de algunos países.

Tráiler de Business proposal en Netflix

6. Juvenile justice en Netflix

Sinopsis de Tribunal de menores en Netflix

Una jueza con una aversión a los menores de edad infractores termina trabajando en una corte juvenil donde debe evaluar casos complejos. Balanceando su sentido de justicia, su labor la llevará a descubrir qué significa realmente ser adulto.

Actores de Juvenile justice

Kim Hye Soo es Shim Eun Seok

Kim Mu Yeol es Cha Tae Joo

Lee Sung Min es Kang Won Joong.

Fecha de estreno de Tribunal de menores en Netflix

Juvenile justice es una producción original de Netflix que se estrenará el 25 de febrero. En el rol protagónico figura Kim Hye Soo, a dos años de su personaje de abogada en Hyena.

Tráiler de Juvenile justice en Netflix