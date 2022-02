Nam Da Reum, actor de Boys over flowers y Start up, se enlistará en el Ejército

El 31 de enero, el actor Nam Da Reum (21) anunció que ingresará al Ejército de Corea del Sur a inicios de febrero. El artista es reconocido en el mundo de los k-dramas por su participación en Boys over flowers como la versión infantil de Yoon Ji Ho (personaje de Kim Hyun Joong) y también como Ha Ji Pyeong en Start up.

Nam Da Reum es un actor de 21 años que inició su carrera en el drama Boys over flowers. Foto: Instagram

Nam Da Reum se va al Ejército

Como parte de su deber ciudadano al cumplir la mayoría de edad en Corea del Sur, el actor Nam Da Reum comunicó a sus fans, mediante una publicación en la cuenta en Instagram @namdareum_mom, la decisión de ingresar al servicio militar obligatorio de su país en los primeros días de febrero.

Publicación en Instagram de Nam Da Reum. Foto: captura/Instagram

¿Cuándo se irá Nam Da Reum al Ejército?

El joven actor de 21 años Nam Da Reum, ganador del premio Teen Popularity por su participación en el k-drama Radio romance, confirmó a todos sus seguidores que ingresará al Ejército surcoreano el 8 de febrero del 2022.

Comunicado completo de Nam Da Reum

“Hola a todos, soy Nam Da Reum. ¿Están disfrutando la festividad de Año Nuevo? Uniques, espero que reciban buena fortuna en el nuevo año y que se mantengan saludables este 2022. El motivo por el cual estoy escribiendo esta carta es porque hay noticias que quiero comentarles directamente a ustedes, Uniques.

En una semana, el 8 de febrero del 2022, ingresaré al ejército . Después de escoger la fecha, empecé con las preparaciones, pero lamento que no haya podido contarles antes; sin embargo, quise contarles a ustedes antes que otra persona, por lo cual estoy anunciando esto aquí.

Desde que he sido un niño, servir en el ejército ha sido una de mis metas. Aunque no pude hacerlo a los 20 años, pienso que es un alivio que al menos pueda hacerlo ahora a los 21. Luego de que regrese, trataré de mostrarles una mejor versión de mí como un adulto y como un actor.

Uniques, por favor cuiden de su salud. Regresaré como una persona más madura. Gracias”.

¿En qué doramas actúa Nam Da Reum?

Nam Da Reum inició su carrera actoral en el k-drama Boys over flowers, protagonizado por Lee Min Ho y Goo Hye Sun. Posteriormente, apareció en Pinocchio, Hotel de luna, Start up, Beautiful world, The great shaman ga doo-shim, entre otros.