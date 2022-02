Estamos muertos y los mitad zombi: ¿personajes claves para la temporada 2?

El 28 de enero se estrenó Estamos muertos, producción surcoreana inspirada en zombis, que actualmente se encuentra en el primer lugar de las series más vistas en Netflix alrededor del mundo. A continuación, explicaremos quiénes son los personajes mitad zombi y cuál es su importancia en el futuro de la serie.

¿Qué son los mitad zombi en Estamos muertos?

Alerta de spoilers. En el universo de la serie Estamos muertos de Netflix, o también conocida como All of us are dead, los mitad zombi son conocidos por los protagonistas como “mediombis” o “hambies” en su traducción al inglés.

Estamos muertos se basa en el webtoon llamado Now at our school. Foto: Netflix.

Esta nueva clase de zombis son aquellos humanos que se volvieron inmunes al virus y por ende poseen autocontrol a sus instintos, además de tener recuerdos y motivaciones, a diferencia de un zombi común que simplemente se guía por su necesidad de alimentarse.

¿Quiénes son los mitad zombi de Estamos muertos?

La primera mitad zombi o “mediombi” en Estamos muertos es Eun Ji, una estudiante que sufrió bullying en el Instituto Hyosan y que luego de ser mordida por un grupo de zombis se volvió inmune a estos y adquirió fortaleza física, capacidad que la ayudó con su misión de romper los celulares para detener la publicación de un vídeo que la perjudicaba.

Eun Ji es interpretada por Oh Hye Soo. Foto: Netflix

El segundo mitad zombi en aparecer en la serie de Netflix es Gwi Nam, conocido por ser uno de los matones del Instituto Hyosan. A pesar de que perdió un ojo y fue mordido por los zombis, Gwi Nam mantuvo la convicción de querer vengarse de Chung San, por lo que en su recorrido para lograrlo descubrió que también se volvió inmune a los zombis comunes.

Gwi Nam es interpretado por Yoo In Soo. Foto: Netflix

La tercera mitad zombi es Choi Nam Ra, la presidenta de la clase 2-5 del Instituto Hyosan. En un intento de defender a Des-su de un ataque de Gwi Nam, quien ya estaba convertido en “mediombi”, Nam Ra se lanza sobre el popular matón para detenerlo; sin embargo, este le muerde el brazo y eventualmente la convierte en mitad zombi.

Nam Ra es interpretada por Cho Yi Hyun. Foto: Netflix

Nam Ra adquiere nuevas habilidades como la mejoría de su audición, el olfato más agudo, regeneración, capacidad de controlar sus instintos básicos de apetito frente a sus compañeros de clase y también el incremento de su fuerza física y gracias a ello pudo lanzar a Gwi Nam desde la azotea para proteger a sus amigos.

Personajes claves para Estamos muertos 2

Aunque Netflix no ha confirmado una segunda temporada de Estamos muertos, los seguidores de la serie no pierden las esperanzas y confían en que Nam Ra será sin duda alguna quien ayudará a resolver los misterios que dejó All of us are dead y quien permitirá conocer más sobre los mitad zombis y sus propósitos, pues en el final de la serie Nam Ra confirmó que existían más “mediombis” como ella.

Nam Ra de Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @yihyun_1208

Tráiler de Estamos muertos de Netflix