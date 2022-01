Snowdrop: fotógrafo revela dato curioso sobre imagen de Jisoo y Jung Hae In

La serie coreana Snowdrop llegó a su fin el 30 de enero y el público se despide del dúo formado por Jisoo y Jung Hae In. La pareja protagonista (llamados HaeSoo por el público) resaltó por su química en pantalla y la amistad que mostraban en los videos detrás de cámaras. Para conmemorar los buenos momentos en el set, el fotógrafo de la producción reveló una anécdota especial sobre los actores coreanos.

El post publicado por Jo Bae Gun en su cuenta @k_drama.photo el sábado 29 muestra uno de los stills del episodio 7 de Snowdrop. La imagen corresponde al momento en que se produce un tiroteo entre los norcoreanos y los agentes especiales fuera del dormitorio. Soo Ho protege a Young Ro con su propio cuerpo.

Esta imagen fue una de las que causó más revuelo entre la audiencia durante la primera mitad del drama por la cercanía de los rostros y la intensidad de las miradas.

El fotógrafo reveló en su publicación que la instantánea requirió que Jisoo y Jung Hae In repitieran su actuación solo para la foto. El resultado fue tan bueno que el hombre detrás del lente agradeció el profesionalismo de ambos intérpretes.

Así lo relató Jo Bae Gun (traducción al inglés @onewaywithchu)

“Cuidadosamente, me acerqué a Hae In. ‘Soo Ho, lo siento mucho pero no pude capturar apropiadamente esa mirada de hace un rato porque no encontré una posición para hacerlo. Lo lamento. ¿Quizá después de esta escena puedes volver a mostrarlo con Young Ro?‘”

Jung Hae In habló al momento con Jisoo quien también estuvo de acuerdo con repetir la escena para el fotógrafo.

“No es una situación ordinaria. ¿Acostarse en el suelo no es realmente incómodo? Es una foto que requería posar y tanto Hae In como Jisoo fueron verdaderos actores que no mostraron ningún gesto de disgusto. Estas dos personas... estuve conmovido”, agregó el fotógrafo antes de invitar a los fans a ver el cierre del drama.

Snowdrop, serie con 16 capítulos, termina el domingo 30 por JTBC en Corea del Sur. En febrero, el k-drama llegará a Latinoamérica a través de Star+.