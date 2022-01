Snowdrop, episodio 16: ¿la teoría de los pósters se cumplió en el final?

Antes del estreno de Snowdrop, con solo la sinopsis y pósters de los protagonistas, muchos fans presagiaron que la historia de amor interpretada por Jisoo y Jung Hae In podría tener un trágico final. La respuesta llegó el domingo 30 de enero al emitirse el capítulo 16 del K-drama por JTBC.

A este punto de la historia, el conflicto se resumía en la lucha por sobrevivir de quienes estaban dentro del dormitorio versus las autoridades que estaban dispuestas a matar a todos (estudiantes y captores) con tal de permanecer en el poder.

Youth of may, Moon lovers y la teoría de pósters

Entre los seguidores de K-dramas se difunde una curiosa coincidencia entre algunas producciones anteriores a Snowdrop donde se publicaron pósters de pareja.

Se dice que el personaje que no devuelve la mirada a su co-estrella está destinado a perder la vida en la historia. Ello ocurrió en Youth of may, la serie Moon Lovers: scarlet heart Ryeo, la conmovedora Uncontrollably Fond y Hotel del Luna, por ejemplo.

Como la imagen promocional de Snowdrop mostraba a Soo Ho contemplando a la distancia, los fans temieron por su futuro en la serie.

Teoría sobre el final de Snowdrop se hizo viral antes de su estreno. Foto: Facebook / Kpop, Doramas y Anime

SPOILERS: ¿Snowdrop tuvo final feliz?

Volviendo a Snowdrop, las probabilidades de que Soo Ho y Young Ro pudiesen mantener un romance fuera de la crisis eran pocas. Sin embargo, el público esperaba que al menos ambos lograsen escapar del recinto con vida.

Lamentablemente, uno de los protagonistas falleció en la serie coreana: el personaje de Jung Hae In se inmoló para proteger a Young Ro y fue acribillado en frente de la aterrorizada joven.

Los últimos minutos de Soo Ho frente a Young Ro en Snowdrop, episodio 16. Foto: captura JTBC

En redes sociales, miles de fans comentaron que la escena gráfica los había llevado a sollozar en empatía con la protagonista. La despedida de Soo Ho pidiéndole a Young Ro que luche por vivir y su confesión de amor en una cinta de casette marcaron el fin de su historia de amor imposible.

Con ello, la coincidencia de los pósters volvió a cumplirse en la pareja de Jisoo y Jung Hae In.

Jisoo como Young Ro en Snowdrop, episodio 16. Foto: captura JTBC

Pero el público no fue el único con el corazón roto tras el cierre del drama. Jisoo compartió una imagen de la escena bonus, un momento asociado a la imaginación de Young Ro sobre “lo que pudo ser” en la vida de los personajes de Snowdrop si no hubiesen sido hijos de países enemigos.