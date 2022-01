La actriz Kajol contrajo la COVID-19 y se lo hizo saber al mundo con una publicación en su cuenta de Instagram: “Di positivo y en realidad no deseo que nadie vea mi nariz de Rudolph, ¡así que mantengamos la sonrisa más dulce del mundo! ¡Te extraño @nysadevgan y sí, puedo ver los ojos en blanco!”.

Tras esta publicación, Priyanka Chopra se pronunció y le dijo a Kajol que “era impresionante”. Otros fanáticos inundaron a la actriz con sinceros mensajes de amor en la sección de comentarios.

Cuenta oficial de Instagram. / Foto: kajol

Kajol Devgan, cuyo nombre real es Kajol Mukherjee, nació el 5 de agosto de 1974 en Bombay. Es una actriz de cine de la India, proveniente de una familia muy vinculada a la industria cinematográfica. Es reconocida mundialmente por su participación en producciones de Bollywood, como Dilwale dulhania le jayenge, La familia hindú, Mi primer amor, entre otras.

Kajol durante una sesión fotográfica. / Foto: Owner

A lo largo de una entrevista con Kareena Kapoor, en su programa de radio What women want, Kajol mencionó que no fue una mamá controladora para sus hijos, Nysa y Yug. La primera, la hija más grande de Kajol y Ajay Devgn, nació en 2003.

Kajol y su hija en redes sociales. / Foto: Panacha

Kajol va a ser vista próximamente en la cinta The last hurrah. La película trata sobre un político de Nueva Inglaterra que lucha para mantener su puesto como alcalde en una campaña muy reñida y cuestionable.

Amor de fans a Kajol

Durante este momento difícil de la actriz Kajol, sus fans se han hecho notar apoyándola con un montón de bonitos comentarios. Los usuarios le desearon fuerzas , ánimos y le mandaron muchos emoticones de amor. Algunos comentarios dicen: “Esto también va a pasar”, “Mejórate pronto”, etc.

Fans les dejan comentarios a la cuenta de Kajol.

