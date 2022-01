Estamos muertos llega al #1 de Netflix: serie de zombies es la más vista del momento

All of us are dead o Estamos muertos ya se apoderó de Netflix. Según el ranking de Flixpatrol, la serie coreana de zombies tardó solo un día para asegurar el primer lugar en el TOP 10 mundial de la plataforma de streaming. ¿Será un nuevo fenómeno como El juego del calamar?

En esta ocasión, el público encuentra a un grupo de estudiantes atrapados en la Hyonsan High School durante un brote de zombies. Además de las escenas terroríficas que harán que saltes de tu asiento, el guion añade temas como el bullying, decepciones amorosas y las peleas entre una clase y otra.

Estamos muertos llegó a Netflix el viernes 28 de enero y rápidamente obtuvo popularidad en la plataforma. Además de los seguidores fieles de producciones coreanas, el público general también se sumó a la lista de expectadores atentos a ver qué personajes sobreviven ante una posible segunda temporada.

Flix patrol, web que recoge datos de los top 10 de Netflix por país, proclamó en su ránking del sábado 29 que All of us are dead fue la serie más popular del día. Con 679 puntos, se impuso a Soy Georgina y Ozark en el fin de semana.

Lista de las series más populares en Netflix con los criterios de Flixpatrol. Foto: captura web Flixpatrol

La propuesta de Corea del Sur llegó al #1 en países como México, Tailandia, Colombia y Perú. En Estados Unidos, Estamos muertos se mantiene en el top 3 con posibilidades de ascender tal y como ocurrió en su momento con Squid game.

¿Quiénes actúan en Estamos muertos?

El reparto de All of us are dead incluye a talentos juveniles bautizados como las “nuevas promesas de la actuación coreana”.

Park Solomon (23) interpreta a Lee Su Hyeok y previamente se le vio en la serie Doctors como la versión adolescente del protagonista.

Park Solomon en All of us are dead. Foto: Netflix

Yoon Chan Young (21) es Lee Cheong San. Como actor desde los 12 años, Yoon es acreditado con más de una docena de K-dramas. Do you like Brahmas, Dr Romantic, Still 7 y Hwajung son solo algunos de ellos.

Park Ji Hoo (19) es Nam On Jo. Ha trabajado en películas premiadas como The witness y House of hummingbird.

Yoon Chan Young y Park Ji Hoo. Foto: netflix

¿Cuántos episodios tiene Estamos muertos en Netflix?

Información importante para quienes planean hacer una maratón de All of us are dead. La serie se desarrolla en 12 episodios y el promedio de duración de cada capítulo es de 53 a 70 minutos.