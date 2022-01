El estreno de Estamos muertos de Netflix, o All of us are dead en su título original, conquistó a los fans de los k-dramas durante el último fin de semana y se convirtió en la serie más vista de la plataforma streaming en Perú. A continuación, presentamos a Park Solomon, uno de los jóvenes protagonistas que llamó la atención de los seguidores de la nueva historia de zombies ambientada en Corea del Sur.

¿Quién es Des-su de Estamos muertos de Netflix?

Des-su, diminutivo de “Descalzo Su Hyuk”, también estilizado como Soo Hyuk, es un estudiante del Instituto Hyosan , el cual se ve envuelto en un ataque zombie propiciado por el profesor de Ciencias. Caracterizado por su valentía, determinación y por siempre pensar en los demás, Des-su de Estamos muertos de Netflix buscará salvar a sus compañeros con sus habilidades de pelea que adquirió en el pasado.

Park Salomon en Estamos muertos. Foto: Netflix

¿Quién es Park Solomon?

Park Solomon es un joven actor y modelo que nació el 11 de noviembre de 1999 en Corea del Sur y actualmente tiene 22 años. Reconocido mundialmente por su reciente participación en Estamos muertos de Netflix como Des-su o Lee Soo Hyuk, ha aparecido en producciones como Lookism, Doctors, Horror stories 3, entre otras.

Park Solomon de Estamos muertos de Netflix. Foto: Star1

Doramas de Park Solomon

Lookism

Sweet revenge

Lookout

Doctors

The legend of the witch

Bride of the century

Película de Park Solomon

Horror stories 3

Curiosidades de Park Solomon, Des-su de Estamos muertos

Park Solomon recibió clases de actuación de Ahn Hyuk Mo, quien también brindó clases a Siwon de SUPER JUNIOR, Song Joong Ki, entre otras celebridades.

Es de signo escorpio.

Actuó en un dorama chino titulado Lookism.

Asistió al colegio Apgujeong High School en Gangnam, al igual que Nayeon de TWICE y Zuho de SF9.

Park Solomon de Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @lomon991111

Park Solomon en Instagram

El actor Park Solomon, intérprete de Des-su o Lee Soo Hyuk en Estamos muertos de Netflix, se encuentra en Instagram como @lomon991111 y actualmente cuenta con más de 800.000 seguidores en la red social.

Park Solomon en promociones de Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @lomon991111

Tráiler de Estamos muertos de Netflix