Estamos muertos de Netflix: ¿quién es la ‘Presidenta’ de la serie All of us are dead?

Estamos muertos de Netflix alcanzó el primer lugar de las series más vistas en la plataforma streaming en Perú y los seguidores aplaudieron las actuaciones de los jóvenes protagonistas de la historia zombie ambientada en Corea del Sur. A continuación, presentamos el perfil de Cho Yi Hyun, quien interpreta a Nam Ra, la presidenta de la clase 2-5 de la también llamada All of us are dead.

¿Quién es la presidenta Nam Ra de Estamos muertos de Netflix?

Choi Nam Ra es la presidenta de la clase 2-5 del Instituto Hyosan y se caracteriza por mostrar una actitud fría y calculadora ante cualquier tipo de circunstancia. Sin embargo, el ataque zombie propiciado por su profesor de Ciencias hará que Nam Ra pase más tiempo con sus compañeros y estos tengan una nueva percepción de ella.

Cho Yi Hyun es Choi Nam Ra en Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @yihyun_1208

¿Quién es Cho Yi Hyun?

Cho Yi Hyun es una actriz y modelo surcoreana nacida el 8 de diciembre de 1999 en Corea del Sur y con 22 años de edad. Reconocida actualmente por su papel como la presidenta de la clase Nam Ra en Estamos muertos de Netflix, Cho Yi Hyun ha participado en grandes producciones coreanas como Hospital playlist 2 y School 2021.

Cho Yi Hyun de Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @yihyun_1208

Doramas de Cho Yi Hyun

Inspector Koo

School 2021

How to buy a friend

Hospital playlist 2

Revenge note

Películas de Cho Yi Hyun

Metamorphosis

Homme fatale

Curiosidades de Cho Yi Hyun, Nam Ra de Estamos muertos

Es de signo capricornio.

Ingresó como trainee a JYP Entertainment en el 2016.

Actualmente pertenece a Artist Company, misma compañía actoral que Park So Dam, Lee Jung Jae y Go Ah Ra.

Cho Yi Hyun en Instagram

La intérprete de Nam Ra en Estamos muertos de Netflix se encuentra en Instagram como @yihyun_1208 y posee más de 700.000 seguidores. Como celebración del estreno de la serie coreana All of us are dead, Cho Yi Hyun publicó una sesión de fotos promocionales en la red social.

Park Solomon y Cho Yi Hyun de Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @yihyun_1208

Actores principales de Estamos muertos de Netflix. Foto: Instagram @yihyun_1208

Tráiler de Estamos muertos de Netflix