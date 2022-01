Uno de los momentos más comentados que dejó el episodio 6 de F4 Thailand ha sido la aparición especial de GunSmile. En el remake de Boys over flowers, el actor de 25 años vuelve a compartir escena con Bright, pero ya no como su querido amigo Boss, personaje que interpretó en el BL 2gether, sino como el novio patán de Kaning.

Tesla es el nombre que adopta el también cantante en su cameo para la nueva versión de Hana yori dango, proyecto a cargo del director Patha Thongpan para GMMTV que estrena un nuevo episodio cada sábado.

GunSmile como Tesla

La esperada salida romántica de Thyme (Bright) con Gorya (Tu) termina pactándose como una cita doble junto a Kaning (Prim) y su novio. Una vez en la fecha y lugar del encuentro, hace una incómoda y ruidosa aparición frente a los protagonistas un muchacho de nombre Tesla junto a la mejor amiga de la becaria.

El joven se mofa del líder de los F4, es maleducado y desconsiderado, y solo es el inicio del día. Consciente de que la paciencia no es una virtud en el heredero de Parama, la heroína piensa en voz alta: “Va a ser un desastre”.

Entrada de Tesla en F4 Thailand. Foto: GMMTV

La cita se desarrolla y, efectivamente, no pinta bien debido a la incompatibilidad entre Thyme y Tesla, quien lo pone a prueba en más de una ocasión con su conducta.

El personaje de Bright Vachirawit hace un esfuerzo por contenerse su enojo pero termina explotando y golpeando al novio de Kaning luego de que descubriera accidentalmente sus verdaderas intenciones.

Tras ello, Gorya, quien no sabe qué desencadenó su reacción, le recrimina y le grita que no había cambiado, que seguía siendo la misma persona que conoció al principio y que tanto detestaba. Herido y molesto por las palabras de la chica a quien ama, el líder se marcha rápidamente del lugar.

Discusión de Gorya y Thyme en el episodio 6 de F4 Thailand. Foto: GMMTV

Puedes ver aquí la secuencia de GunSmile en la primera adaptación tailandesa de Hana yori dango, el popular manga de Yoko kamio.

¿Quién es GunSmile?

Fans de los artistas de GMMTV seguramente conocen a GunSmile, pero para quienes no aquí compartimos información sobre este artista tailandés.

De nombre real Chanagun Arpornsutinan, Gun es un actor y cantante de 25 años. Nació el 3 de marzo de 1996 en Bangkok, Tailandia, y debutó en el entretenimiento en 2014, con el lakorn Love sick the series. Posteriormente, trabajó en otras 17 dramas, entre los que figuran 2gether the series y su especial Still 2gether.

En el hit global de los dramas BL del 2020 y 2021 dio vida a Boss, uno de los dos mejores amigos del protagonista Sarawat (Bright Vachirawit).

GunSmile junto a Mike en 2gether. Actores interpretaron a los mejores amigos de Sarawat, protagonista a cargo de Bright. Foto: GMMTV