BTS y Jimmy Kimmel: ¿qué dijo el presentador y por qué es acusado de racismo?

Una semana después ser acusado de racismo por comentarios sobre BTS y la COVID-19, Jimmy Kimmel vuelve a estar en polémica, pero esta vez por el monólogo de apertura de su programa transmitido el 27 de enero. ¿Qué dijo el presentador sobre el famoso grupo del k-pop?

Jimmy Kimmel es un comediante y presentador estadounidense de 54 años. Foto: ABC

Jimmy Kimmel junto en entrevista con Ashley Park

El 22 de enero, Ashley Park se sentó en el sillón de Jimmy Kimmel Live! para compartir los pormenores sobre su trabajo en Emily en París, y más. Su experiencia con integrantes de BTS tras cantar “Dynamite” en la serie de Netflix fue uno de los tópicos de la entrevista.

Recordemos que la actriz de 30 años se lució en un capítulo del show con un cover de la primera canción de Bangtan en inglés a cargo de su personaje Mindy Chen. Posteriormente, Namjoon y Taehyung replicaron la versión en Instagram.

Actualización en Twitter de Ashley Park sobre Namjoon de BTS y la serie Emily in Paris. Foto: captura/Twitter

Sobre la experiencia, Park contó que estaba realizándose la manicure cuando vio que V publicó en la red su performance de “Dynamite”. Aseguró que terminar el proceso fue un ‘milagro’, ya que sus manos no dejan de temblar por la emoción.

La artista coreano-estadounidense detalló que entró como en un estado de shock tras ver que RM y Taehyug la ‘noticearon’: “no podía pensar, no podía hablar y no podía levantarme”, aseguró.

Ashley Park interpreta a Mindy Chen en Emily in Paris. Foto: ABC

Jimmy Kimmel, BTS y la COVID-19

Lamentablemente, las sensaciones de Ashley Park no solo se debían a la interacción de las superestrellas del k-pop. Poco después, la actriz descubrió que había contraído la variante ómicron de la COVID-19.

La coestrella de Lily Collins en Emily in Paris explicó que jamás hubiera podido adivinar el contagio porque atribuía a Bangtan las respuestas de su organismo. En ese momento, Jimmy Kimmel señaló: “Pensaste que era la fiebre de BTS”, y ella afirmó.

“Ambos son muy peligrosos. Tienes suerte de salir con vida de esos”, agregó el presentador estadounidense, de 54 años.

Acusan a Jimmy Kimmel de racismo

Tras la emisión de su programa, Jimmy Kimmel fue duramente criticado por comparar la popularidad de BTS con el coronavirus. Debido a que el odio hacia la comunidad asiática incrementó con el inicio de la pandemia, internautas consideraron que sus palabras fomentaban racismo.

Indignó también a los usuarios de las redes que haya lanzado los comentarios precisamente frente a Ashley Park, ARMY y artista cuyas raíces se encuentran en Asia.

Respuesta de espectador a comentarios de Kimmel sobre BTS y la COVID-19. Foto: Koreaboo

¿Jimmy lanza indirecta tras la polémica?

El nombre de Jimmy Kimmel se reafirmó en la lista negra de ARMY con la controversia a medida que los fans exigían que el presentador se disculpara.

Dicha rectificación nunca llegó; en cambio, el 27 de enero Kimmel inauguró su programa con un discurso que es considerado por los fans como una indirecta referente a la polémica que involucra a BTS y la COVID-19, aunque no haga mención al septeto de Corea del Sur.

Aquí, la traducción de sus palabras, conforme Koreaboo.

“Estamos aprendiendo más sobre esta nueva versión de ómicron que está circulando a un ritmo aún más rápido que la original. Se dice que la nueva variante es tan contagiosa que ninguno de ustedes (audiencia) debería estar aquí. Así de contagiosa es. Probablemente ni siquiera deberías estar viendo este programa en casa en este momento. La buena noticia es que ómicron BA.2, como lo llaman, no parece ser más grave en lo que respecta a síntomas. Ya saben, estas variantes, todas, me recuerdan a las bandas de chicos de finales de los 90 y principios de los 2000. Ya saben, tenías los grandes, como Backstreet Boys, NSYNC, y luego eso se transformó en O-Town y 98 Degrees. Y aparecieron The Jonas Brothers, Big Time Rush... Siguieron dividiéndose en diferentes direcciones, eventualmente en One Direction. Y tomaron pedazos, y apareció en todo el mundo”.