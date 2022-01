Kim Jung Hyun regresa a la actuación tras polémica con Seo Ye Ji

Kim Jung Hyun ha sido seleccionado para interpretar un papel en una película independiente. El 28 de enero, Story J Company, que es la agencia de él, lo anunció: “Kim Jung Hyun ha confirmado su participación en la película independiente Se²cret”.

Se²cret nos cuenta la historia de un grupo de personas que confrontan los secretos de su pasado mientras investigan un misterioso asesinato. Kim Jung Hyun ha sido elegido para el papel de un detective de la policía.

Este es el regreso de Kim Jung Hyun a la actuación tras su pausa de 10 meses luego de sus controversias. Recordemos que el año pasado el actor se encontraba con muchos problemas en torno a su contrato con su agencia, su relación con la actriz Seo Ye Ji y su comportamiento en el set del drama Time de 2018.

En este drama fue en donde ambos actores se conocieron y donde nació su romance.

Después de eso logró resolver sus problemas de contrato y firmó un nuevo acuerdo con Story J Company en septiembre de 2021. También emitió varias disculpas por sus otras controversias.

El último papel en el que vimos a Kim Jung Hyun fue el del rey Cheoljong en el drama Mr. Queen en el 2021. Fue durante ese momento que salieron varias de esas controversias, lo cual lo llevó a alejarse de la pantalla por un tiempo para poder poner sus cosas en orden.

Este fue el último drama que hizo antes de desaparecer de las pantallas por 10 meses.

Y antes de eso el actor les robó el corazón a varios espectadores con su papel de Goo Seung-joon en el drama Crash on landing on you.