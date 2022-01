BTS regresa como OT7 en evento Samsung Galaxy Unpacked 2022 tras sus vacaciones

La espera terminó para ARMY. El 28 de enero, BTS regresó con nuevo material OT7 oficial tras el inicio de sus vacaciones a través de una promoción de Galaxy Unpacked 2022. Previamente, el gigante tecnológico de Corea del Sur Galaxy confirmó fecha y hora de realización de su evento, por lo que el fandom de las estrellas k-pop ya lo han agregado a su calendario de febrero.

El septeto coreano liderado por Namjoon inició su pausa en diciembre del 2021 después de culminar con éxito su agenda artística en Estados Unidos, que incluyó la serie de conciertos presenciales Permission to dance on stage en Los Ángeles.

Tras ello, cada miembro se dedicó a distintas actividades personales mientras se comunicaban con sus fans por Instagram y Weverse. En 17 de enero, además, tuvieron un reencuentro privado que se apoderó de las redes sociales.

Bangtan también continuó llegando a sus ARMY a través de la serie de merch autodiseñada y más actividades preparadas con antelación.

¿Qué es Galaxy Unpacked 2022?

El primer Galaxy Unpacked de la empresa este año. Aunque aún no hay detalles exactos sobre el evento, se anticipan novedades de los anunciados dispositivos Galaxy S de próxima generación (Galaxy S22, por su nombre tentativo).

Imagen promocional de BTS como OT7 para Samsung Galaxy Unpacked 2022. Foto: Samsung

¿Cuándo y a qué hora ver el Galaxy Unpacked 2022?

Después de convertirse en rostro de la empresa tecnológica bandera de su natal Corea del Sur en 2020, BTS ha participado en distintas actividades de Galaxy. Una de sus últimas colaboraciones fue para el Samsung Galaxy Unpacked 2021, realizado en agosto pasado.

Ahora, Bangtan también estará presente en la nueva edición del evento de presentación de la gigante, la cual será transmitida online el 9 de febrero en el website oficial .

A continuación, te dejamos los horarios por país para que no te pierdas el live stream.

BTS, Galaxy Unpacked 2022 en México, Guatemala y El Salvador: 9.00 a. m.

9.00 a. m. BTS, Galaxy Unpacked 2022 en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

10.00 a. m. BTS, Galaxy Unpacked 2022 en Venezuela Bolivia: 11.00 a. m.

11.00 a. m. BTS, Galaxy Unpacked 2021 en Chile, Argentina y Brasil: 12.00 p. m.

12.00 p. m. BTS, Galaxy Unpacked 2021 en España: 4.00 p. m

El Samsung Galaxy Unpacked 2022 será transmitido online el 9 de febrero. Foto: captura samsung.pe

¿Cuándo terminaron las vacaciones de BTS?

Aunque Big Hit Music no oficializa aún el fin de las vacaciones de BTS, ARMY considera que los idols retomaron su agenda laboral el día que Namjoon cambió de “Solo un archivo/ Just an archive” a “BTS” la biografía de su cuenta personal en Instagram tras el reencuentro de Bangtan.