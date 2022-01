La girlband k-pop APRIL anunció su separación oficial la mañana del 28 de enero (KST), meses después de protagonizar un sonado caso de acoso. Tras ello, exmiembros del hoy disuelto conjunto acudieron a Instagram para despedirse de su fandom.

Administrada por DSP Media, APRIL debutó en Corea del Sur el 24 de agosto del 2015 con su primer miniálbum Dreaming.

Su alineación original estuvo integrada por Chaewon, Naeun , Yena, Jinsol, Hyunjoo y Somin. Estas dos últimas dejaron el grupo dos semanas después y, en 2016, fueron añadidas Rachel y Chaekyung.

Fineapple es el fandom que acompañó en su carrera a las intérpretes de éxitos como “Oh! my mistake” y “LALALILALA”.

¿Por qué se separó APRIL?

DSP Media informó el 28 de enero el disband de APRIL. En su comunicado, se indica que hubo un acuerdo de separación mutuo entre idols y firma, pero no se especificaron motivos.

Sin embargo, se apunta como causa principal el presunto acoso denunciado por la exidol Hyunjoo, el cual fue negado reiteradas veces por las implicadas.

Asimismo, fans postulan que la adquisición de la empresa por parte de Rainbown, agencia de MAMAMOO, habría derivado en la decisión final.

Tras la salida de Somin y Hyunjoo, la alineación final de APRIL quedó conformada por Chaewon, Naeun , Yena, Jinsol, Rachel y Chaekyung. Foto: DSP

A continuación, el texto completo de la etiqueta surcoreana que alberga a los grupos del k-pop KARD y MIRAE.

“Hola, somos DSP Media.

Les informamos que nuestro artista APRIL se ha disuelto.

Después de un largo período de discusión y debate, nuestra agencia y las integrantes decidieron disolver el grupo e ir por caminos separados.

Les pedimos que brinden mucho apoyo e interés a las seis integrantes, quienes irán por un nuevo camino que no es parte de APRIL.

Además, nos gustaría agradecer una vez más a los fans que apoyaron y animaron a APRIL durante los últimos seis años”.

El grupo APRIL debutó en 2015. Foto: DSP Media

APRIL se despide de los fans

Al anuncio de separación de APRIL le siguió las respectivas despedidas de Chaewon, Chaekyung, Yena, Jinsol y Rachel en Instagram. Naeun, la idol más popular que completaba el sexteto, no se pronunció al cierre de la nota.

“Honestamente, no sé qué podría decir lo correcto. Lo único que me viene a la mente son las palabras ‘gracias’ y ‘lo siento’. La cantidad de tiempo que pasé como miembro de APRIL, junto con nuestros fanáticos, siempre han sido los momentos más preciados de mi vida, y no importa cuánto tiempo pase, esto nunca cambiará. No creo que este sea el final. El final de una cosa marca el comienzo de otra, y les prometo que siempre estaré con todos ustedes. Esperaba que algún día pudiéramos saludarlos a todos en el escenario, pero eso ya no es posible y lo siento. Viví creyendo que hice lo mejor que pude, pero echando la vista atrás, hay momentos de los que me arrepiento y otros tantos por los que siento una decepción”, manifestó la vocalista Chaewon.

Carta de Chaewon, exmiembro de APRIL. Foto: Allkpop

Chaekyung, quien se unió a APRIL un año después del debut, recordó su inicio con DSP en 2011 y la felicidad que suscitó en ella seguir un mismo camino con sus compañeras.

“Admito que pasar de Chaekyung de APRIL a solo Yoon Chaekyung, y enfrentar los días que tengo por delante, es aterrador y extraño. Aún así, anímennos a cada una de las miembros mientras nos embarcamos en nuevos caminos a partir de ahora”, agregó.

Carta de Chaekyung, exmiembro de APRIL. Foto: Allkpop

Yena aludió a las acusaciones de acoso por parte de la también exmiembro Hyunjoo después de afirmar en su manuscrito que hubo muchos eventos que desencadenaron la separación, y agradecer por los momentos felices.

“Incluso después de ese incidente, nunca hubo un día en el que sentí que no podía pararme frente a nuestros Fineapples. Quería seguir siendo una artista de quien nuestros fanáticos pudieran estar orgullosos, y lamento no poder seguir cumpliendo con esa esperanza. Esta puede ser la última vez que los saludo como Yena de APRIL, pero haré todo lo posible para mostrarles un lado mejor de mí tan pronto como Yang Yena, así que anímenme a mi lado”, compartió la rapera.

Carta de Yena, exmiembro de APRIL. Foto: Allkpop

Jinsol, maknae y una de las principales señaladas en el caso de acoso manifestó: “Quería hacer todo lo que estuviera a mi alcance para proteger el nombre de APRIL, pero llegamos a esta decisión después de concluir que era inevitablemente el momento del final. Quiero agradecer sinceramente a nuestras miembros que soportaron conmigo en las buenas y en las malas durante 7 años, y animaré a cada una de ellas en sus caminos individuales de ahora en adelante. Admito que estoy asustada, pero reuniré mi coraje y encontraré mi propio camino a partir de hoy, también. Este adiós no es de ninguna manera duradero“.

Carta de Jinsol, exmiembro de APRIL. Foto: Allkpop

Finalmente, Rachel, quien se unió a la girlband junto a Chaekyung un año después del debut conjunto, recordó también sus inicios, gratos y buenos momentos en su carrera conjunta y el amor expresado por fans en cartas. “Es una pena que cada uno de nosotros tenga que ir por caminos separados a partir de ahora, pero como lo hemos hecho hasta ahora, apoye a todos nuestros miembros para un nuevo comienzo. Regresaré pronto como Seong Nayeon, quien ha crecido aún más preparándose y trabajando más duro para poder mostrarles un lado diverso y nuevo de mí en el futuro”, añadió.