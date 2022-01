Estamos muertos de Netflix: mira el Instagram de los actores de All of us are dead

Estamos muertos es la nueva serie coreana con la que Netflix buscará superar los logros históricos de Squid game. En este k-drama, estrenado el 27 de enero con el nombre en inglés All of us are dead, zombies amenazan con arrasar la ciudad desde una escuela secundaria, escenario principal y punto cero del brote de un misterioso virus, que transforma en voraces muertos vivientes a los infectados.

El primer k-drama original que Netflix estrena en 2022 es Estamos muertos. Foto: Netflix

Después de éxito global de El juego del calamar de Hwang Dong Hyuk, la gigante de entretenimiento ha continuado apostando por Corea del Sur para la realización de ambiciosos proyectos originales.

My name, Hellbound y The sea of silence llegaron a la plataforma en ese contexto, entre octubre y diciembre del 2021, conquistando, en menor y mayor medida, al público a nivel mundial.

All of us are dead ahora se abre paso como el primer k-drama original que Netflix estrena en 2022 . Curiosamente, además, retoma la temática de zombies que la plataforma usó por primera y única vez en sus series coreanas originales con Kingdom. Pero en esta oportunidad los protagonistas no son gente de la histórica Joseon, sino modernos estudiantes de secundaria que deben lidiar con los problemas propios de su edad mientras tratan de sobrevivir.

La acción en Estamos muertos se desarrolla principalmente en una escuela secundaria. Foto: Netflix

De qué trata Estamos muertos de Netflix

Nueva serie basada en webtoon, en este caso Now at our school de Joo Dong Geun, webcómic que fue publicado entre 2009 y 2011.

La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que ven surgir en su escuela el brote de una epidemia zombie. A medida que este estalla y más personas se convierten en muertos vivientes, los no infectados lucharán para escapar con vida del colegio.

Instagram de los actores de Estamos muertos

Además de la trama, All of us are dead capta la atención por su elenco repleto de jóvenes actores con experiencia en el rubro. Entre estos se encuentra Lee Yoo Mi, quien conquistó al mundo con su interpretación de la jugadora que se sacrifica por Sae Byeok en El juego del calamar, Ji Yeong.

Actores principales de Estamos muertos. Foto: Netflix

Instagram de Yoon Chan Young de Estamos muertos

Con solo 20 años, el intérprete de Lee Chung San tiene en su repertorio k-dramas como Romantic doctor, teacher Kim y Still 17.

Yoon Chan Young en Instagram: @yooncy1

Yoon Chan Young en Instagram. Foto: @yooncy1

Instagram de Park Ji Hoo de Estamos muertos

Debutó en 2016 con la película Hidden time y comenzó carrera en los k-dramas en 2018. Con dos series ya estrenadas y una próxima, donde será la hermana menor de Kim Go Eun, la actriz de 18 años es Nam On Jo en la serie de Netflix.

Park Ji Hoo en Instagram: @03_hu

Park Ji Hoo en Instagram. Foto: captura @03_hu

Instagram de Cho Yi Hyun de Estamos muertos

Después de consolidarse entre el público por sus trabajos en Hospital playlist y School 2021, donde fue protagonista, Cho Yi Hyun encarna a Choi Nam Ra en All of us are dead. La actriz, modelo y hoobae de Lee Jung Jae en Artist Company debutó en 2017. Actualmente tiene 22 años.

Cho Yi Hyun en Instagram: @yihyun_1208

Cho Yi Hyun en Instagram. Foto: captura @yihyun_1208

Instagram de Park Solomon de Estamos muertos

Con una carrera de casi 10 años, Park Salomon es una de las jóvenes estrellas emergentes de Corea del Sur. Según su información disponible, ha sido entrenado por el maestro de actuación Song Joong Ki y Siwon y estudió en una prestigiosa escuela secundaria de Gangnam que también formó a Nayeon de TWICE, entre otras celebridades. En el nuevo k-drama de Netflix, el actor de 22 años es Lee Soo Hyuk.

Park Solomon en Instagram: @lomon991111

Park Salomon en Instagram. Foto: captura @lomon991111

Instagram de Yoo In Soo de Estamos muertos

Desde su debut en 2017 con Strong woman Do Bong Soon, Yoo In Soo ha trabajado en populares series coreanas. Además de la citada comedia romántica, otros trabajos populares del actor de 23 años que caracteriza a Yoon Gwi Nam son: My ID is Gangnam Beauty, School 2017 y Secret forest 2.

Yoo In Soo en Instagram: @k.a_innsoo

Yoo In Soo en Instagram. Foto: captura @k.a_innsoo

Instagram de Lee Yoo Mi de Estamos muertos

Imposible no mencionar en este recuento a Lee Yoo Mi. Tras saltar a la fama mundial por el hit de Netflix Squid game, la actriz de 27 años deja atrás a la recordada jugadora 240 para ponerse en la piel de la villana Lee Na Yeon en All of us are dead.

Lee Yoo Mi en Instagram: @leeyoum262