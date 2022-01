SF9: Policía descubrió a Chani y Hwiyoung en reunión que rompía normas COVID-19

Los maknaes de SF9, Chani y Hwiyoung, fueron fichados por la Policía tras ser encontrados en un establecimiento nocturno en la madrugada del 18 de enero. Se les acusa de romper la cuarentena y toque de queda para negocios debido a la COVID-19. Su agencia FNC pidió disculpas por el incidente que involucra a los idols K-pop.

¿Qué pasó con Chani y Hwiyoung?

El jueves 27 de enero, el canal Channel A reveló que, hace casi diez días, los integrantes de SF9 habían participado de una reunión en un bar. Según el reglamento actual en Seúl, está prohibido que establecimientos comerciales funcionen después de las 9 de la noche.

Según el informe policial, las autoridades fueron alertadas por una llamada a la 1 a.m. el martes 18 de que “un bar en Gangnam estaba funcionando fuera del horario límite”. El reporte indica que policías y bomberos tuvieron que forzar la puerta para intervenir, pues había sido trancada desde el interior y el staff se rehusaba a abrir.

Chani y Hwiyoung de SF9. Foto: FNC

Un total de 15 personas estaban presentes en el establecimiento cuando ingresó la policía: Hwiyoung, Chani, conocidos de las estrellas K-pop y el staff del bar. Según Channel A, todos ellos fueron fichados por la policía por violar la Ley de prevención de enfermedades infecciosas.

Al ser interrogados, los cantantes admitieron que habían estado celebrando el cumpleaños de Chani (17 de enero) en el local.

Fotos del local entregadas a prensa coreana. Foto: Channel A

Comunicado de FNC

La agencia FNC Entertainment, representantes de SF9, emitió una declaración oficial a Channel A y confirmaron la responsabilidad de Chani y Hwiyoung.

En el texto, la compañía explicó las circunstancias de lo ocurrido y pidió perdón a nombre de sus artistas, quienes están “avergonzados por lo ocurrido y reflexionan sobre sus acciones”.

Traducción al español (del inglés por Soompi)

“Hoy encontramos que los miembros de SF9 Hwiyoung y Chani violaron las normas de prevención de la COVID-19 en Seúl en una reunión con amistades el 18 de enero a la 1 a.m”.

“Después de completar su agenda profesional, Hwiyoung y Chani fueron contactados por un amigo debido al cumpleaños de Chani y fueron a un pub hold’em en Nonhyeon. Debido a ello, fueron interrogados por violar las normas sanitarias establecidas”.

“Es definitivo que las acciones de Hwiyoung y Chani fueron imprudentes y merecen crítica. Ellos también se reprochan haber causado preocupación a los fans y al público. Están profundamente arrepentido y reflexionan sobre lo ocurrido”.

“También nos disculpamos por no haber estado atentos al manejo de nuestros artistas y no tnemos excusa. Seremos más precavidos en nuestro trabajo y tomaremos medidas para que esta situación no se repita”.