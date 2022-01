2gether the movie llega a Disney Plus: ¿cuándo se estrena en el streaming y en qué países?

Grata sorpresa para los fans de Bright y Win. Si bien los actores actualmente protagonizan F4 Thailand, el viaje del aclamado BL con el que conquistaron al público no ha terminado, ya que 2gether the movie llegará a Disney Plus en febrero del 2022.

Tras su exitosa temporada en salas de cine en países de Asia, la película que corona la historia de amor de Tine y Sarawat será estrenada en el streaming. ¿Cuándo es el lanzamiento y qué países podrán verlo?

La película de Bright y Win, 2gether: the movie, tiene fecha de estreno oficial en Disney Plus. Foto: GMMTV

¿De qué trata 2gether the movie?

Una nueva perspectiva del romance de Tine y Sarawat, personajes que Bright Vachirawit y Win Metawin inmortalizaron en el lakorn BL 2gether the series y, posteriormente, en el especial de cinco capítulos Still 2gether.

En palabras de BackAof, codirector de la película junto a Kanittha Kwanyu y Champ, en una entrevista en marzo del 2021: “Podrán ver la misma historia contada desde una perspectiva diferente. La perspectiva diferente es lo que lo hace interesante, es cómo vamos a contar la misma historia que la gente ya conoce. Hay algunos trucos que podríamos haber pasado por alto. Algo que nunca cuestionamos”.

El creador, quien también ha dirigido el especial Still 2gether, A tale of thousand stars y el más reciente éxito global de los dramas boys love Bad buddy series, adelantó: “También hemos filmado nuevas escenas para hacer esta versión más completa. Además, hay sorpresas. Todos sabemos que 2gether y Still 2gether estuvieron llenos de sorpresas. Hay situaciones que quizás no puedan adivinar. Estas sorpresas están ocultas en la película de Bright y Win”.

Estreno de 2gether en cine

La película BL estaba programada para ser estrenada a principios del 2021 en pantalla grande de Tailandia, pero por la COVID-19 fue aplazado hasta octubre de ese mismo año.

Por otro lado, fans en Japón pudieron disfrutar la cinta en junio del 2021 y, posteriormente, el largometraje volvió a ser transmitido en más de 50 salas en honor al lanzamiento en el país de producción.

Mientras tanto, la embajadas de Tailandia en Perú, México y Chile realizaron encuestas para ver la posibilidad del estreno en cines locales.

La película sigue la historia de amor de Tine y Sarawat, dos estudiantes universitarios. Foto: GMMTV

2gether the series en Disney Plus Hotstar

Conocida también como Because we are together: The movie, llegará a Disney Plus en Tailandia (Disney Plus Hotstar) el 11 de febrero del 2022.

Por el momento no se han anunciado que la película llegará a otros países con el servicio streaming. Fans en Latinoamérica y más regiones se mantienen pendientes a próximas actualizaciones sobre la cinta que marca el debut de Bright y de Win en pantalla grande.