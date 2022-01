NMIXX: ¿quiénes son las miembros del nuevo grupo de kpop de JYP Entertainment?

El 25 de enero, el sello discográfico JYP Entertainment anunció el nombre oficial de su próximo grupo femenino. NMIXX es una girlband conformada por siete integrantes que lanzarán su primer sencillo promocional este año y que los seguidores del k-pop anticipan con ansias su presentación debut.

Un video titulado “Nice to MIXX you”, en referencia a la frase Nice to meet you (Un placer conocerte, en su traducción al español), inundó las redes sociales. JYP Entertainment confirmó a NMIXX como el nombre oficial del grupo integrado por las aprendices más populares del momento.

¿Quiénes son las miembros de NMIXX?

JYP Entertainment presentó a las siete integrantes de NMIXX en las redes sociales, a través de un video recopilatorio. Conformado por una aprendiz nacida en Australia y otra trainee que fue aceptada previamente en SM y YG Entertainment, este es el lineup oficial de NMIXX.

Kyujin

Jiwoo

Bae

Jinni

Sullyoon

Haewon

Lily

¿Cuál será la canción debut de NMIXX?

El sello discográfico que representa a TWICE, ITZY, 2PM, Stray Kids y ahora a NMIXX, confirmó que el septeto femenino estrenará Blind package, un paquete de edición limitada que contendrá el sencillo debut de NMIXX, pósters, membresías, cards, etc.

Blind package de NMIXX arrasó en su preventa en el 2021. Foto: JYP

El 24 de enero, JYP Entertainment publicó un video titulado “OOps!” en sus redes sociales. De manera inmediata, los fans, quienes esperan por el debut de NMIXX, compartieron su asombro e iniciaron la teoría de que ese podría ser el nombre de la canción debut de la girlband. Si bien es cierto, aún no se conoce el título oficial, Blind package superó los 60.000 pedidos en su preventa.

¿Cuándo debutará NMIXX?

El debut oficial del grupo femenino NMIXX está programado para febrero del 2022 . Sin embargo, la fecha de lanzamiento de Blind package, pactada para el 28 de febrero, ha sido eliminada de los sitios de venta de discos en Corea del Sur, por lo que los fans de la girlband esperan un anuncio oficial por parte de JYP Entertainment.

Redes oficiales de NMIXX de JYP

Ya puedes seguir las redes sociales del próximo grupo femenino de JYP. A continuación, adjuntamos los enlaces para que no te pierdas ninguna novedad de NMIXX.

Twitter oficial de NMIXX de JYP supera los 80.000 seguidores. Foto: captura/Twitter

Fans del k-pop anticipan debut de NMIXX

El comunicado de que JYP Entertainment haría debutar a un nuevo grupo femenino desde ITZY con “Dalla dalla” en 2019, generó gran expectativa en los seguidores del k-pop. Con la confirmación del nombre oficial, NMIXX fue tendencia en redes y así reaccionaron sus fans en Twitter.

Fans anticipan debut de NMIXX de JYP. Foto: captura/Twitter

