BTS: Taehyung sorprende con canción inédita en Instagram

Taehyung regresó a Instagram con música para los fans. El 25 de enero, el integrante de BTS que ingresó al Hot 100 con el OST “Christmas tree” publicó una canción inédita en la red social que tomó por sorpresa a ARMY.

El video no muestra el rostro de V, pero deja oír la voz grave que lo caracteriza. Se trata de una balada con letras en inglés que son acompañadas por notas melancólicas en el piano.

Taehyung canta “I see you smile, I smile too. I see you cry, I’ll cry too”. La traducción al español es “te veo sonreír y también sonreiré. Te veo llorar y también lloraré”.

El clip tiene más de 3 millones de reproducciones en el perfil del idol @thv en Instagram.

Aunque ARMY no puede comentar el video en el post original (todos los miembros de BTS tienen desactivada esa función), los fans han trasladado sus sentimientos a Twitter.

“No hay mejor forma de empezar el día que con la voz de Taehyung”, “Así como sacó esta canción de la nada, alguna vez nos sorprenderá con su mixtape”, “Su voz es tan reconfortante”, señalan los seguidores del vocalista.

Comentarios sobre la canción de Taehyung. Foto: Twitter

Al igual que otros de sus compañeros en BTS, Kim Taehyung ha estado preparando proyectos musicales en solitario. El más ambicioso es el denominado KTH1.

Si bien ARMY amó la canción que publicó el martes 25, habrían pocas posibilidades de que esta sea lanzada en el esperado mixtape. Ello debido a las propias palabras de V.

En una interacción de Weverse en diciembre, una fan le preguntó si planeaba publicar oficialmente el fragmento que compartió vía Instastory en aquella vez.

Taehyung contestó: “No, no les dejo escuchar las canciones que sí voy a lanzar”