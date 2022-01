Sungjong de INFINITE deja Woollim Entertainment tras laborar 13 años en la compañía

El 24 de enero, Woollim Entertainment publicó la siguiente declaración: “Hola, somos Woollim Entertainment. Desde el final actual (24 de enero), el miembro de INFINITE Lee Sungjong, que pasó los últimos 13 años con nosotros, culminará el trabajo de gestión con la organización y nos secundaremos mutuamente en los días futuros a partir de nuestros propios sitios. La compañía expresa sinceramente su gratitud a Lee Sungjong, quien pasó un largo tiempo con nosotros, y además agradecemos a los admiradores que envían amor inmodificable.”

Tras 13 años de haber sido parte del grupo INFINITE y haber trabajado para la empresa Woollim Entertainment, Sungjong se despide de la empresa, de sus fans, y les promete regresar para mostrar lo mejor de él.

Sungjong también publicó la foto de una carta escrita a mano para demostrar su gratitud hacia la compañía y sus fans. Él escribió: “Hola. Soy Sungjong de INFINITE. Me enfrentaré a un nuevo desafío después de dejar Woollim, con quienes he pasado mucho tiempo. Estoy agradecido una vez más con el CEO Lee Joong Yeop y la familia de Woollim Entertainment por reírse conmigo cuando estaba feliz, estar triste conmigo cuando estaba triste y permanecer a mi lado cuando estaba pasando por un momento difícil durante los 13 años hasta ahora desde mi época como aprendiz. No olvidaré lo agradecido que estoy.

Sungjong formó parte de INFINITE desde el 2010. Foto: Instagram

»Siempre estoy agradecido y agradecido una vez más por INSPIRIT (club de fans oficial), que siempre dan un amor infinito, y a nuestros integrantes, los amo a todos. Siempre estaré a su lado. Sigamos juntos. Definitivamente devolveré el amor de los fans a través de varias actividades como integrante de INFINITE y como Lee Sungjong en el futuro. Gracias.”

Se sabe que Sungjong renovó su contrato con Woollim Entertainment el año pasado y celebró el aniversario número 11 de INFINITE tras terminar su servicio militar.

Recordemos que a Sungjong lo conocimos en el 2010 como parte del grupo surcoreano en el rol de vocalista. Su primera participación como miembro del grupo fue en el predebut en el reality You are my oppa, para luego debutar en el grupo formalmente.