Lee Seung Gi se encuentra en conversaciones para protagonizar Love against the law

El 24 de enero, YTN Star comunicó que Lee Seung Gi protagonizará el nuevo drama de KBS2, Love against the law. En respuesta al informe, una fuente de la agencia de Lee Seung Gi, Hook Entertainment, manifestó lo siguiente: “Lee Seung Gi recibió una oferta para interpretar Love against the law y está repasando de manera positiva la oferta”.

Si llegase a aceptar el papel, este va a ser el primer drama del actor tras casi 10 meses de haber protagonizado Mouse de tvN y su primer drama de KBS en 16 años a partir de Famous chil princesses en 2006.

Basada en una novela web, Love against the law es un drama romántico de derecho que se realiza en Law Café, que es a la vez un bufete de abogados y una cafetería. El drama va a ser dirigido por el director Lee Eun Jin y coproducido por Jidam Media, quien trabajó en la producción de Love (Ft. marriage and divorce) de TV Chosun. Se conoce que está programado para emitirse en agosto.

Lee Seung Gi nació el 13 de enero de 1987 en Corea del Sur. Foto: Naver x Dispatch

En la actualidad, Lee Seung Gi se encuentra ocupado siendo protagonista de varios programas de variedades, tales como Master in the house y Golf battle: birdie buddies de SBS, junto con Sing again 2 de JTBC. También se sumará al elenco de Adults’ secret counseling center–circle house de SBS, que llegará el 3 de febrero.

Lee Seung Gi en Master in the house