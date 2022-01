BTS publicó un nuevo vídeo en su canal oficial en YouTube titulado BANGTANTV. Para alegría de sus fans, el septeto coreano mostró el detrás de escenas de la grabación del segmento Crosswalk concert, perteneciente al programa The late late show with James Corden, en donde los integrantes del grupo k-pop probaron chipotle por primera vez y sus reacciones se viralizaron en redes.

BTS prueba comida mexicana

BTS regresó a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles y aprovechó la oportunidad para promocionar su nuevo show en el programa The late late show with James Corden y en el segmento Crosswalk concert en las calles de L. A.

El 24 de enero (KST), BTS publicó un vídeo bajo el título de “Almuerzo con chipotle” en su canal de YouTube en el que mostraron a los integrantes de BTS almorzando durante las grabaciones del segmento Crosswalk concert. La comida elegida del día llegó gracias a Chipotle mexican grill, restaurante de comida rápida especializada en platos fusión de la gastronomía de Texas y México.

BTS probando chipotle. Foto: captura/YouTube

Aunque Namjoon mencionó en el vídeo que había probado chipotle con anterioridad, los demás miembros de BTS manifestaron que era la primera vez que lo probaban. Incluso Jungkook confundió el nombre oficial. “¿Cómo se llama? ¿Chicotle?”, preguntó el integrante de menor edad del grupo k-pop antes de probar un bocado de chipotle.

Una vez que los idols de Corea del Sur probaron el chipotle expresaron su agrado sirviéndose más de ello. “Quiero comer esto todos los días”, comentó Jungkook para las cámaras, mientras que sus compañeros se servían más chipotle en sus platos.

ARMY hace tendencia en redes

Los seguidores del grupo k-pop viralizaron el término “Chicotle” en Twitter y a modo de broma decidieron que el chipotle ahora pasaría a llamar chicotle, según la recomendación de Jungkook de BTS.

El término "Chicotle" se viralizó en las redes. Foto: captura/Twitter

Restaurante cambia su nombre a “Chicotle”

Las bromas de ARMY se adueñaron de las redes sociales hasta el punto en que la cuenta oficial en Twitter del restaurante Chipotle mexican grill cambió su nombre. Gracias a las declaraciones de Jungkook de BTS, la cadena de comida rápida pasó a llamarse “Chipotle” para sorpresa de sus seguidores.

Perfil del restaurante de chipotle que llevó el almuerzo a BTS. Foto: captura/Twitter

Además, el restaurante ahora llamado Chicotle dedicó un tweet a BTS. “Buenos días, Tannies”, se lee en el perfil de la cadena de comida fusión.

Restaurante cambió su nombre a Chicotle debido a Jungkook de BTS. Foto: captura/Twitter

Bangtan Bomb: Almuerzo de BTS con chipotle