NCT 127 gana daesang y rompe racha de BTS en los Seoul Music Awards 2022

Una noche emotiva para NCT 127. La ceremonia de los Seoul Music Awards 2022 culminó otorgando el daesang o premio mayor del evento a la boyband formada por Johnny, Haechan, Mark, Winwin, Taeyong, Jaehyun, Yuta, Taeil, Jungwoo y Doyung. Esta es la primera vez que la subunidad de NCT obtiene la gloria mayor de alguna premiación de K-pop.

Los SMA 2022 se realizaron el domingo 23 de enero desde el Gocheok Sky Dome. La lista de ganadores incluye las categorías de mejor balada, OST, trot, los premios de popularidad, los bonsangs (trofeos principales) y el codiciado daesang o ‘grand prize’.

Los nominados al daesang fueron todos aquellos grupos K-pop o artistas que recibieron un bonsang en los SMA 2022: BTS, ENHYPEN, Heize, Brave Girls, OH MY GIRL, Kang Daniel, aespa, Ateez, NCT 127, THE BOYZ, Lim Young Woong, SEVENTEEN y IU.

NCT 127 recoge el bonsang o premio Top10 de los Seoul Music Awards 2022. Foto: captura KBS

Reacción y discurso de NCT 127

Cuando el nombre de NCT 127 fue nombrado como ganador del daesang, los rostros de los integrantes de la boyband reflejaban una absoluta sorpresa e incredulidad.

Como es el primer daesang desde el debut de la subunidad en 2016, este trofeo fue celebrado por los fans y recibido con emoción por los miembros de NCT 127.

El líder Taeyong señaló lo siguiente en su discurso. “No esperábamos esto, pero nos conmueve mucho que se nos entregue un premio tan grande. Los nueve miembros hemos avanzado tras esforzarnos mucho. Creo que el 2021 pudimos brillar porque estuvimos juntos”, enfatizó.

“Soñé por mucho tiempo recibir un premio así. Muchas gracias, esto se lo debemos a los fans. Me hace pensar: ‘¿Estará bien ser ganadores de un trofeo tan importante?’. Seguiremos trabajando duro para ser artistas dignos de un premio así. También quiero agradecer a los padres de nuestros integrantes”, expresó un conmovido Doyoung.

Por otro lado, Johnny gritó en inglés: “¡Mamá, lo logramos!”, antes de agradecer al fandom NCTzen en lengua anglosajona.

Johnny celebra el daesang de NCT 127. Foto: Twitter

NCT 127, como ganador del daesang 2022, sucede a BTS, quienes habían levantado ese premio por cuatro años consecutivos en las ceremonias del 2018 al 2021.

Otros ganadores históricos del trofeo más importante en los Seoul Music Awards son Taeyeon (digital 2020), EXO (2014 al 2017), PSY, SUPER JUNIOR, Girls’ Generation, Wonder Girls, BIGBANG, etc.

NCT 127 es ‘triple million seller’ con las ventas acumuladas de su álbum Sticker y su repackage Favorite.