Las bodas de actores coreanos más anheladas tras las nupcias de Park Shin Hye y Choi Tae Joon

Park Shin Hye y Choi Tae Joon conmovieron a los fans de k-dramas con la ceremonia de bodas que celebraron el 22 de enero. La lectura de votos matrimoniales de la pareja de actores provocó el llanto a admiradores que siguieron el evento por videos en redes sociales.

Las postales que dejó la boda fueron comparadas con el episodio 16 ideal de una serie de romance. De hecho, la historia de amor de Choi Tae Joon y Park Shin Hye inició con su acercamiento en un set de k-drama y tras casi cinco años de relación, ahora son marido y mujer.

Park Shin Hye y Choi Tae Joon tras decir "sí, acepto". Foto: Twitter

Con el romance flotando en el aire, fue imposible no pensar en qué otras parejas de actores podrían caminar al altar. Aunque ninguno ha confirmado matrimonio, no sería extraño verlos contraer nupcias próximamente. “Que ellos sean los siguientes, crucemos los dedos”, se lee en publicaciones de Twitter y Facebook que se viralizaron en internet.

Sooyoung y Jung Kyung Ho

Jung Kyung Ho (37) y Choi Sooyoung (30) hicieron pública su relación romántica hace ocho años (2014) y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más consistentes de la industria. La integrante de Girls’ Generation y el actor de Hospital Playlist tienen un romance discreto, pero no dudan en hablar el uno del otro en entrevistas o televisión.

Sooyoung y Jung Kyung Ho

Sooyoung y Jung Kyung Ho se "envían corazones". Foto: Dispatch

Shin Min Ah y Kim Woo Bin

Si hay una pareja símbolo del amor en tiempos de difíciles esta es definitivamente la conformada por Shin Min ah y Kim Woo Bin, novios desde el 2015. El actor de The Heirs fue diagnosticado con cáncer en en el 2017 y su pareja lo acompañó en todo el tratamiento. Woo Bin se recuperó en 2019 y pronto los dos actores participarán de una misma serie.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah, ambos son modelos y actores. Foto: Naver

Hyeri y Ryu Jun Yeol

Este amor nació en el set de Reply 1988, que se estrenó en 2016. En 2017, Hyeri y Ryu Jun Yeol confirmaron su romance tras la publicación de fotos de Dispatch. Guardan mucha discreción con los detalles de su relación, pero cada cierto tiempo se reafirma que continúan siendo pareja.

En julio del 2021, Hyeri declaró en una entrevista “Él vio todo el drama (My roomate is a gumiho), me hace sentir respetada y estoy agradecida por eso”.

Ryu Jun Yeol (34) y Hyeri (26) tienen un romance público de cuatro años. Foto: Naver

Son Ye Jin y Hyun Bin

Aunque es la pareja con menos tiempo de relación de esta lista, es el romance que acapara más expectativa. Son Ye Jin (40) y Hyun Bin (39) protagonizaron el drama Crash landing on you y su amor en pantalla se trasladó a la vida real poco después de que se terminase de emitir dicha serie.

La confirmación pública se dio el 1 de enero del 2021, una noticia que fue aplaudida por quienes aclamaban su química en pantalla. Como los dos son estrellas ‘A-list’ de amplia vida artística, si decidieran casarse, ese sería el suceso del año.