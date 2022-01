Lo que tanto deseaban los fans sucedió: vía Instagram, Lee Min Ho confirmó que asistió a la boda de Park Shin Hye y celebró la unión de su exocestrella con Choi Tae Joon. Por si fuera poco, el ‘rey’ del Hallyu incluyó en el agasajo un recordatorio del tiempo en que, junto a su amiga y colega del rubro, dio vida al romance de Kim Tan y Cha Eun Sang en The heirs, uno de los k-dramas más icónicos de todos los tiempos.

La mañana del 22 de enero (KST), los actores coreanos Park Shin Hye y Choi Tae Joon contrajeron matrimonio en una iglesia ubicada en Seúl. Como no podía ser de otra manera, a tal especial ocasión acudieron celebridades de diversos ámbitos del kbiz, como IU y Lee Hong Ki.

Sesión de fotos de boda de Park Shin Hye y Choi Tae Joon. Foto: SALT

La asistencia de Lee Min Ho también fue confirmada por k-media; sin embargo, no hubieron registros en tiempo real de su llegada o presencia en la ceremonia.

Fans quedaron pendientes a las redes sociales con la esperanza de tener fotos y videos del artista de 34 años en las nupcias de Park, de 31.

Horas después de que Park Shin Hye y Choi Tae Joon se dieron el sí en el altar, Lee Min Ho actualizó en Instagram. Su post no solo confirmó su presencia en la boda, también incluyó referencias a The heirs.

Lee Min Ho: su post sobre PSH y Herederos

En su publicación, el también modelo presentó tres fotos. Una de estas era una seflie donde mostró el elegante traje que vistió en la ocasión y actual estilo de cabello.

Post de Lee Min Ho tras la boda de Park Shin Hye y Choi Tae Joon. Foto: @actorleeminho

Las otras dos capturas fueron de la tarjeta de invitación que recibió y expusieron que él en realidad no fue llamado a la boda, sino Kim Tan.

Resulta que la flamante novia, hoy esposa, colocó en el pase el nombre de ‘su amor’ en la ficción de The heirs, no el de Lee Min Ho. Además, se identificó como Park Shin Hye, no como su personaje Cha Eun Sang, lo que fue para los fans una hilarante muestra de ingenio.

Nombre de Kim Tan en la tarjeta de invitación. Foto: @actorleeminho

Nombre de Park Shin Hye en la tarjeta de invitación. Foto: @actorleeminho

Pero las referencias no quedaron ahí, pues Lee colocó en la bajada de su publicación la frase “¿Te felicito?”. Si eres conocedor de Herederos, romántico drama juvenil del 2013, notarás que es una clara referencia a la icónica escena donde vemos a los protagonistas juntos en el cine.