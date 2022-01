The king of tears: caballo muere por lesión en el set y KBS posterga emisión del k-drama

La emisión del k-drama histórico The king of tears, Lee Bang Won ha sido aplazada tras revelarse que un caballo murió por una lesión durante el rodaje . El 21 de enero, KBS anunció la modificación del calendario de transmisión y la cancelación de un especial de la serie debido al caso que involucra al fallecido equino.

Ciudadanos coreanos y de otros países piden que el saeguk dirigido por Kim Hyeong Il salga del aire definitivamente. Además, la producción del drama y KBS, estación estatal surcoreana, son acusados de abuso animal .

¿Qué pasó con el caballo en el set de The king of tears?

The king of tears: Lee Bang Won emitió una escena donde el actor Joo Sang Wook (43) cae de manera violenta junto a su caballo. Tras ello, entre los espectadores despertó la sospecha de abuso animal. Las acusaciones aumentaron después de que en línea se publicó un BTS de la toma.

El detrás de escena registró que el equino fue atado de patas para lograr la caída y que tanto este como el actor resultaron lesionados, situación que obligó a pausar temporalmente el rodaje.

Joo Sang Wook rodó junto al caballo escena de caída violenta. Foto: KBS

A medida que el video se viralizaba, netizens demandaron a KBS actualizaciones sobre el caballo. Las quejas llegaron a KAWA, organización que aboga por los derechos de los animales.

Vía un post en Instagram, que incluyó el BTS, el grupo se manifestó sobre el caso. Esta es la traducción de su comunicado, según Koreaboo.

“Condenamos el abuso animal que ocurrió en el set del drama de KBS The king of tears, Lee Bang Won .

Ayer, la Animal Freedom Association sospechó que habían abusado de los caballos cuando filmaban la escena de la caída. Como tal, hemos asegurado un video del set de filmación. Tal como muchos afirmaban, confirmamos que durante la escena se ató un cable a la pata del caballo para derribarlo a propósito. Este cayó gravemente en el proceso y su cuerpo se desgarró en gran medida. El actor que también cayó había estado filmando de manera peligrosa y se sospecha que también resultó herido.

Sin embargo, mientras el staff se apresuró a ayudar al actor, nadie revisó al caballo. Este estaba boca abajo y no podía levantarse. No mostraba movimiento a pesar de haber estado mucho tiempo en el suelo. Desde entonces, su estado no ha sido confirmado. No hay forma de saber si está vivo o herido.

No podemos evitar sorprendernos de que la filmación de los canales de transmisión pública coreanos esté ocurriendo de esa manera, en 2022.

La Ley de Protección Animal vigente regula y prohíbe el acto de herir a los animales con fines de juego, publicidad, diversión, entretenimiento, etc. Además, filmar y publicar videos de tales escenas puede considerarse maltrato”.

Pronunciamiento de KAWA. Foto: captura Instagram

KAWA agregó que el caso pone en la mesa de discusión una vez más el problema de maltrato animal en los sitios de rodaje y que la Animal Freedom Association no dejaría pasar la situación.

Además, informaron que se solicitó formalmente a KBS actualizaciones sobre el equino y una declaración que garantice que tomarán medidas para asegurar el bienestar de los animales en los sets de rodaje.

KBS confirma la muerte del caballo

El 20 de enero, KBS confirmó que el caballo había fallecido una semana después del rodaje de la escena, el cual fue realizado el 2 de noviembre del 2021. A continuación, la manifestación completa del canal estatal, conforme traducción de Soompi.

Comunicado de KBS. Captura Soompi

Comunicado de KBS. Foto: captura Soompi

The king of tears posterga emisión

En su más reciente actualización, realizada el 21 de enero, KBS informa que decidieron aplazar la emisión de The king of tears a raíz del caso. Como consecuencia, “los episodios 13 y 14, originalmente programado para transmitirse del 22 al 23 de enero, no se emitirá este fin de semana”.

El k-drama, además, tenía programado un especial de dos partes que iba a ser lanzado en las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, los días 29 y 30 de enero. Sin embargo, este ha sido cancelado, conforme la estación.