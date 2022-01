Se casa Park Shin Hye, reina de los k-drama: The heirs y tramas que fascinaron a fans

Park Shin Hye es una de las actrices surcoreanas más completas de la industria: grandes habilidades de actuación, empatía con el público y elegida como una de las más bellas de la televisión de su país.

La intérprete, que ha crecido delante de cámaras al participar de muy joven en diversas producciones, ha demostrado una y otra vez que puede asumir cualquier papel. En el marco de su tan esperado matrimonio este sábado 22 de enero, con Choi Tae Joon, repasemos sus dramas más famosos, muchos de los cuales incluso fueron emitidos en Perú.

Escalera al cielo (2004)

Quienes llevan años en el mundo de los dramas deben haber visto Escalera al cielo, historia con Park Shin Hye interpretando a Jung Suh, la joven contraparte de Choi Ji Woo en esta clásica historia de amor. La actriz llevó el peso del papel con tal habilidad que su corta edad no fue un obstáculo para ganarse al público con su trabajo. Sin duda, la intérprete hizo llorar a los televidentes, pero también pudo mostrar la fuerza de su personaje.

Árbol del cielo (2006)

Esta es la segunda vez que Park Shin Hye y Lee Wan trabajaron juntos tras ser parte de Escalera al cielo. En la trama interpretan a hermanastros cuya familia y situaciones problemáticas los acercan entre sí. El desarrollo de la historia y un final inesperado lleva a todo el que la ve a través del llanto, la risa y la emoción a lo largo de sus capítulos.

Eres hermosa (2009)

Quizás el drama que le dio fama internacional a Park Shin Hye es You’re beautiful, donde dio vida a Go Mi Nam. La historia, que fue emitida en diversas televisoras del mundo y llegó hasta Perú, nos lleva a través de un viaje musical y romántico de una banda de chicos llamada ANJell, a la cual Mi Nam deberá ingresar para remplazar a su hermano gemelo. La serie se volvió extremadamente popular en Asia y Latinoamérica.

Flower boy next door (2013)

También conocida como My cute guys, es un drama de comedia romántica basado en el webtoon I steal peeks at him every fay. Park Shin Hye da vida a la tímida y solitaria Go Dok Mi, una mujer introvertida que no quiere salir de casa y hablar con otras personas. Hasta que un día conoce al genio de la informática sumamente alegre, enérgico y conversador, Enrique Geum, y poco a poco abre su corazón a un mundo que la pondrá patas arriba.

The heirs (2013)

Un drama junto a uno de los actores más globales de Corea del sur: Lee Min Ho. The heirs (Los herederos) nos presenta a Park Shin Hye como una chica de buen corazón que desafía a un grupo de chicos en una escuela secundaria de élite, interpretados por un elenco repleto de estrellas que incluye a los no menos famosos Kim Woo Bin, Krystal, Kang Ha Neul, Kim Ji Won, Park Hyung Sik, Kang Min-hyuk y más. El triángulo amoroso de la trama fue uno que gustó mucho a los fans.

Pinocho (2014-2015)

Pinocho nos lleva a conocer a Choi Dal Po y su amiga de la infancia, Choi In Ha (Shin Hye), quien tiene el síndrome de Pinocho y no le permite mentir sin tener hipo. El drama explora el medio y lo difícil que es convertirse en un reportero de noticias. A lo largo de los capítulos, ambos deberán luchar contra la mentira y para que la verdad prevalezca.

Sisyphus: the myth (2021)

Una historia de viaje en el tiempo entre el ingeniero Han Tae Sool y su salvadora del futuro Kang Seo Hae. Gracias al esfuerzos de Tae Sool, Quantum and time se ha convertido en una empresa de clase mundial. Si bien todo parece felicidad, después de la muerte de su hermano ha mostrado un comportamiento excéntrico. Al saber que algo en el caso de su hermano no está bien, decide investigar.

Por su parte, Seo Hae es una francotiradora que aprendió sus habilidades para sobrevivir en un mundo dominado por gánsteres. Un día, después de un viaje largo y peligroso, llega Han Tae Sool. Ambos trabajarán juntos.