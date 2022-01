El final de Bad buddy series impactó a la fanaticada. A lo largo de tres meses, el lakorn BL protagonizado por Nanon Korapat y Ohm Pawat destacó por romper esquemas y dar más de una sorpresa a los espectadores. Y su cierre de temporada con el capítulo 12 no fue la excepción.

“Fuimos timados” se convirtió en una frase recurrente en el fandom en redes sociales después de presenciar cómo termina la historia de amor de Pat y Pran, ver desbaratadas sus teorías y, sobre todo, haber derramado más de una lágrima por la dolorosa separación mostrada en el capítulo previo.

Dirigida por BackAof y con el guion de Bee y Best adaptado de la novela Behind the scenes de Afterday, Bad buddy series inició su emisión el 29 de octubre del 2021 y culminó su viaje el 21 de enero del 2022 con más de un millón de visualizaciones por episodio.

Conoce aquí cómo terminó este lakorn de GMMTV ganador de los Premios Cultura Asiática 2021, que se ha posicionado como uno de los mejores BL que ha dado Tailandia al público seguidor del género.

Final de Bad buddy series explicado

Previamente, el capítulo 11 cerró con la despedida de Pat y Pran. Debido a la enemistad entre sus padres, los estudiantes decidieron tomar caminos separados después de regresar del campamento de Tong. Al menos eso fue lo que se mostró.

Ya en el episodio 12, final de temporada, la historia dio un salto en el tiempo en el que ya han pasado cuatro años desde aquel adiós.

Pat y Pran son ahora unos profesionales prósperos, pero la tristeza es visible en sus rostros. Todo parece indicar que no volvieron a verse después de su despedida.

Recuerdan con nostalgia momentos vividos durante el noviazgo, en particular el personaje de Ohm durante un almuerzo con Korn y Wai. Estos últimos están felizmente enamorados, pero no entre ellos, como esperaba la fanaticada, sino de personas cuyas identidades no fueron mostradas.

Escena del capítulo12 de Bad buddy series. Foto: captura de GMMTV

Posteriormente, Pat es invitado por Ink, quien se mantiene junto a Pa, al reencuentro de la promoción de secundaria. En este lugar se encontrará con Pran, quien le mira con tristeza desde lejos.

Ellos intentan tener un acercamiento, pero a lo largo de la jornada no se puede dar. Nuevamente, cada uno continúa su camino por separado.

Después Pat es mostrado en su departamento conversando alegremente por llamada con alguien que parece ser su pareja. Al rato tocan el timbre, él abre la puerta y se encuentra frente a frente con Pran. Se descubre que es con él con quien estaba al teléfono.

¿Qué pasó exactamente? En una conversación ya en la intimidad, los protagonistas cuentan que rompieron formalmente hace cuatro años para evitar conflictos con sus padres, pero que en realidad seguían siendo pareja en el presente y que vivían su amor a escondidas, solo con el conocimiento de Pa, Ink, Wai y Korn.

Escena del capítulo12 de Bad buddy series. Foto: captura de GMMTV

¿Qué pasó con la mamá de Pran y el papá de Pat?

La enemistad entre las familias nació debido a que el papá de Pat robó la beca estudiantil y el futuro a la mamá de Pat. Cuatro años después de descubrir y oponerse al noviazgo de sus hijos, ¿cómo está la relación de los eternos rivales?

Si bien no volvieron a ser los amigos de antaño, escenas demuestran que hay un trato más cordial entre ellos en la actualidad. Lo más importante para los fans: aunque Pat y Pran creen que sus padres desconocen que aún son pareja, ellos saben que la relación nunca terminó. Incluso, cada uno a su manera la acepta y anima en silencio.