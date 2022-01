Woo Do Hwan presume su físico al regresar del servicio militar

Vogue Korea presentó la primera sesión fotográfica de Woo Do Hwan en su retorno a la industria del entretenimiento tras haber cumplido el servicio militar. El actor que partió dejando fans con el corazón roto tras The king Eternal monarch mostró el físico atlético que ha trabajado para el proyecto Hunting dogs de Netflix.

El intérprete de 29 años declaró a la revista que estaba nervioso y emocionado por retomar actividades que antes eran cotidianas para él como celebridad. Incluso confesó que no había podido dormir la noche anterior su entrevista con la revista coreana.

“Tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo hacía las entrevistas? ¿Cómo seguía el concepto y atmósfera de los videos (en las sesiones fotográficas)?”, explicó Woo Do Hwan.

Entrevista con Woo Do Hwan aparece en la edición de febrero de la revista. Foto: VOGUE Corea

Woo Do Hwan tuvo que enlistarse justo cuando su carrera había recibido un empujón importante. En The king Eternal monarch (2020) actuó lado a lado con Lee Min Ho, quien lo incluyó en su círculo de mejores amigos, y su popularidad internacional creció como la espuma.

Respecto a su tiempo en el servicio militar, el protagonista de The great seducer comentó: “Me di cuenta cuán agradecido estoy por mi vida diaria. Siento que he terminado una tarea de diez años, no de 18 meses. Creo que ahora puedo impulsarme hacia adelante cómodamente”.

En la conversación con Vogue Korea, el actor contó que estaba escribiendo un diario y que, gracias a ello, sus pensamientos se habían vuelto más profundos.

El nuevo drama de Woo Do Hwan

En noviembre se confirmó que Woo Do Hwan será parte del drama noir de Netflix Hunting dogs e interpretará a una promesa del boxeo que por cuestiones económicas se convierte en guardaespaldas.

Entrevista con Woo Do Hwan aparece en la edición de febrero de la revista. Foto: VOGUE Corea

“Creo que este es el primer proyecto donde tuve que prepararme en muchos aspectos. Gun Woo es un exboxeador y es muy ágil, así que controlé mi dieta”, dijo el actor.

Woo Do Hwan detalló el trabajo físico que realiza para personificar el rol encargado. “También dividí mi día en cuatro sesiones de ejercicio para practicar boxeo, entrenamiento, asistir a la academia de acción y también pilates”, expresó.