Final de Bad buddy series: sigue EN VIVO el estreno del capítulo 12

El inminente final de Bad buddy series llega con el capítulo 12. Pat y Pran lograron desarrollar una relación amorosa sana y armoniosa, pero decidieron separar sus caminos porque no podían ser plenos sin el apoyo de sus familias. ¿Su historia terminará así o hay alguna esperanza para ellos?

Cada viernes desde el 29 de octubre del 2021, miles de fans se conectaron desde todas partes del mundo a la transmisión en vivo del thai-drama BL, y no será la diferencia para el cierre de temporada.

Conoce aquí los detalles para el livestreaming del cierre de temporada de este lakorn protagonizado por Ohm Pawat y Nanon Korapat bajo la dirección de BackAof que se coronó en los PCA.

Aclamada serie BL llega a su final el viernes 21 de enero. Foto: composición La República / GMMTV

¿Qué pasó en el episodio 11 de Bad buddy series?

Después de revelar su relación ante sus padres y conocer el origen de la enemistad, Pat y Pran regresan al campamento de Tong. En aquel lugar buscarán sanar sus almas y olvidarse de la negativa de sus allegados.

Sin embargo, Pran no es completamente feliz porque extraña a su madre, la persona más importante en su vida. Consciente de ello, su novio tomará la iniciativa de regresar a casa.

La joven pareja acuerda volver con sus familias, pero antes, en sus últimas noches en el campamento, sellan su historia con un romántico beso y una canción escrita e interpretada por el estudiante de Arquitectura.

Ya frente a sus respectivos hogares, Pat se despide de su amor entre lágrimas porque sabe que es el fin de su relación; él le responde con un “buena suerte, amigo”.

Despedida de Pran y Pat. Foto: composición GMMTV

¿Cuándo se estrena el último capítulo de Bad buddy series?

El final de Bad buddy series será emitido el viernes 21 de enero . Basado en el libro Behind the scenes de Afterday (Pitchaya Sukphat), y con el guion de Best y Bee, el lakorn BL fue estrenado el 29 de octubre.

Escena de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Horarios de estreno para ver el final de Bad buddy

Como cada semana, la emisión de Bad buddy series iniciará a las 8.30 p. m. por GMM25, en horario de Tailandia. Quince minutos después, a las 8.45 p.m. inicia el live streaming en el canal de GMMTV en YouTube.

También puedes ver el capítulo completo y sin cortes comerciales en WeTV, desde las 10.00 p.m. (reloj de Bangkok).

Ver Bad buddy series en Perú, Colombia y Ecuador : 8.45 a. m.

Ver Bad buddy series en México, Costa Rica y Guatemala : 7.45 a. m.

Ver Bad buddy series en horario en Bolivia y Venezuela : 9.45 a. m.

Ver Bad buddy series en Chile, Argentina y Brasil : 10.45 a. m.

Ver Bad buddy series en España : 2.45 p. m.

Ver Bad buddy series en Estados Unidos (Los Ángeles) : 5.45 a. m.

Ver Bad buddy series en Corea del Sur: 10.45 p. m.

Equipo de Bad buddy series en la presentación del drama en GMMTV Borderless 2021. Foto: GMMTV

Link para ver gratis en YouTube | GMMTV

Los 11 episodios previamente ya publicados del drama de BackAof están disponibles en YouTube con subtítulos en ocho idiomas, incluyendo el español.

Tráiler del episodio 12 de Bad buddy series