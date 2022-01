Reply 1988: Choi Sung Won regresa a los k-dramas tras tratamiento contra la leucemia

Fans de Reply 1988 celebran. Choi Sung Won, el recordado hermano menor de Deok Sun en el icónico k-drama familiar, regresará a la actuación tras iniciar un nuevo tratamiento contra la leucemia en noviembre del 2020.

From now on, showtime! marcará el regreso del actor coreano de 37 años al rubro. Compartirá escena con Park Hae Jin, el protagonista, Jin Ki Joo, Jung Joon Ho y más figuras conocidas.

Choi Sung Won y la leucemia

Choi Sung Won debutó en el teatro en 2007 y en 2011 saltó al ámbito de los k-dramas, pero su gran oportunidad llegó en 2015, con Reply 1988. En esta serie familiar de tvN, la tercera y última entrega de la saga Respond, fue No Eul, el hermano menor de la inquieta protagonista femenina Deok Sun (Hyeri).

Tras ello, en mayo del 2016 fue diagnosticado con leucemia grave. En diciembre de ese mismo año fue declarado libre del cáncer.

En 2017, Choi retomó su trabajo como actor y participó en series como Prison playbook, My ID is Gangnam Beauty y Chocolate; sin embargo, en diciembre del 2020 tuvo que volver a someterse a tratamiento contra la leucemia.

Choi Sun Won trabajó en 11 dramas y cinco películas. Foto: iMBC

El regreso de Choi Sung Won

El 18 de enero del 2022, la agencia Wide-S Company comunicó que Choi se unió a sus filas como artista y que este aparecerá en la serie de pronto estreno protagonizada por Park Hae Jin, mientras continúa su proceso de mejora.

“Recientemente firmamos un contrato exclusivo con Choi Sung Won. Es cierto que aparecerá en el drama de MBC, From now on, showtime! Actualmente se encuentra en la etapa en la que reanuda lentamente sus actividades mientras se preocupa por su salud y recuperación”, manifestó la empresa, conforme Soompi.

El mencionado drama de comedia romántica de fantasía será transmitido en marzo por MBC. Sigue la historia de un famoso mago que puede invocar espíritus y un apasionado policía que tiene poderes sobrenaturales. Choi Sung Won interpretará a un recién casado.