GOT7: ¿BamBam da pistas sobre un posible comeback OT7 del grupo k-pop?

GOT7 cumplió 8 años desde su debut y alegraron a sus seguidores con una transmisión en vivo en simultáneo por parte de todos sus integrantes a través de Instagram. Ahora, en un reciente showcase por su nuevo sencillo, BamBam se viralizó en redes por su declaración sobre un posible comeback OT7 del grupo k-pop. ¿Qué dijo exactamente el idol tailandés?

BamBam sobre el comeback de GOT7

El 18 de enero, BamBam brindó un showcase como promoción de su nuevo miniálbum B y el sencillo “Slow mo”. Entre la emoción por el lanzamiento de nuevos proyectos, el cantante de Tailandia reveló información importante para la comunidad Ahgase.

BamBam en showcase por el lanzamiento de su miniálbum B. Foto: captura/YouTube

“Mis compañeros y yo hablamos a menudo sobre las actividades de GOT7... Si digo algo más, siento que lo diré todo, así que me detendré aquí”, comentó BamBam entre risas nerviosas.

Sin embargo, mientras contestaba otra pregunta de la entrevistadora, agregó: “También tenemos canciones que hemos escrito pensando en GOT7, la compartimos entre nosotros y hablamos mucho sobre ello... Si sigo hablando sobre esto, mis compañeros me dirán ‘¿Por qué dijiste eso?’ o cosas parecidas”.

BamBam en showcase por el lanzamiento de su miniálbum B. Foto: captura/YouTube

Al notar el nerviosismo de BamBam, la entrevistadora decidió hacer otra pregunta: “¿Es cierto que ustedes han hecho música para GOT7 y conversan sobre actividades grupales?”, por lo que el artista tailandés contestó de inmediato que era cierto.

Cuando la entrevistadora agregó que los integrantes de GOT7 todavía no sabían cuándo o cómo se estrenaría la nueva canción, BamBam simplemente respondió: “Yo sí lo sé. Solo que no lo he dicho”. El idol k-pop rió nervioso al darse cuenta del posible spoiler, por lo que pidió disculpas a sus compañeros de banda.

Mira aquí la declaración de BamBam sobre un posible comeback de GOT7.

PUEDES VER: GOT7 sorprende a fans con live OT7 en su octavo aniversario

Reacción de Ahgase en redes

Como era de esperarse, los seguidores de GOT7, cuyo nombre oficial es Ahgase, fueron tomados por sorpresa por las palabras de BamBam. Inmediatamente, los fans crearon teorías sobre un posible comeback de OT7, su grupo favorito.

Reacción de Ahgase por los spoilers de BamBam sobre un comeback de GOT7. Foto: captura/Twitter

Reacción de Ahgase por los spoilers de BamBam sobre un comeback de GOT7. Foto: captura/Twitter

Reacción de Ahgase por los spoilers de BamBam sobre un comeback de GOT7. Foto: captura/Twitter

MV de “Slow mo” de BamBam

BamBam, artista tailandés e integrante original de GOT7, estrenó “Slow mo” como canción promocional de su nuevo miniálbum titulado B. Para alegría de Ahgase de todo el mundo, el vídeo musical del sencillo supera los 5 millones de reproducciones en su cuenta oficial en YouTube.