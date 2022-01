Bad buddy series: mejores momentos del thai-drama BL previo a la gran final

Un especial previo a la gran final de Bad buddy series. El 29 de octubre del 2021 el thai-drama BL protagonizado por Ohm Pawat y Nanon Korapat llegó por primera vez a las pantallas y ahora se despedirá del público el 22 de enero del 2022, tras casi tres meses de emisión.

Diversión, corazones plenos, llanto y más emociones a flor de piel dejó de la mano de Pat y Pran, los protagonistas de esta historia que se alzó en el top de lakorns y en los Premios Cultura Asiática 2021.

A solo días de conocer el desenlace del drama tailandés dirigido por BackAof, con el guion de Bee y Best basado en la novela Behind the scenes de Afterday, ¿cuáles serían sus mejores escenas? Aquí compilamos algunas de las que más sonaron en las redes sociales.

Cuando Pat ayuda por primera vez a Pran

Los amigos de Pat persiguen a Pran para darle una golpiza, pero Pat entra al rescate de su eterno rival. Es en esta escena en la que se da el primer contacto cercano entre los protagonistas tras su reencuentro.

Escena del capítulo 1 de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Atrapados ‘in fraganti’

El juego entre Pat y Pran termina en una situación comprometedora que sorprendió a la casera de las habitaciones tanto como emocionó al público en el capítulo 2.

La aparición de Ink

Uno de los puntos de quiebre de Bad buddy series es la llegada de Ink, personaje que permite a los protagonistas resolver situaciones pasadas que aún arrastraban y darse cuenta más adelante, en el caso de Pat, de sus sentimientos.

Primera aparición de Ink en Bad buddy series. Personaje es interpretado por Milk. Foto: GMMTV

Confesión sobre Ink

Los protagonistas confiesan su sentir respecto a Ink durante una íntima conversación. Pran termina con el corazón roto y así graficó su dolor en cámaras Nanon Korapat, quien fue la estrella definitiva de esta emisión.

El primer beso de Pat y Pran

La azotea de los dormitorios estudiantiles fue escenario del primer beso de Pat y Pran. Considerada por muchos fans como el mejor beso de dramas BL, revive aquí este comentado momento.

Pran sorprendiendo a Pat durante el desafío

Una jugada de Pran que terminó provocando el asombro de Pat y gritos de emoción hasta en los amigos del director BackAof.

Pat y Pran oficialmente se vuelven novios

“El primero que se enamora del otro pierde” fue la premisa de su reto; sin embargo, en este punto de la historia los estudiantes ya no pueden ocultar su amor y dejan de lado su orgullo para convertirse oficialmente en novios.

Personajes de Nanon Korapat y Ohm Pawat se vuelven novios al final del capítulo 7. Foto: GMMTV

La primera pelea de los novios

El noviazgo es secreto debido a la enemistad entre las familias y las facultades de Pat y Pran, pero el estudiante de Ingeniería no teme dejar pistas en las redes, situación que fastidiará a su pareja.

La pelea de Pat y Pran sucedió en el capítulo 8 de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Expuestos por Wai

Conscientes de sus errores, los novios arreglan su situación durante el ensayo de la obra teatral de Arquitectura. A la par, un furioso Wai activa el altavoz del local y deja caer el telón, exponiendo la relación de su mejor amigo Pran.

Escena de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Reacción de Wai (Jimmy) al exponer la relación de Pat y Pran. Foto: GMMTV

Korn pide perdón

Las amistades de Pat dieron la cuota de sorpresa al apoyar la relación, después de su molestia inicial. En particular resaltó Korn, quien pidió perdón a su amigo por haberle dado la espalda y se vuelve uno de los principales cómplices de la pareja.

Korn es interpretado por Drake. Foto: GMMTV

Pat herido en pelea con bala

Pat va en defensa de Wai a pesar de sus discrepancias y termina en el hospital tras una pelea con bala. Afortunadamente, la salud del joven no se vio comprometida, pero dejó un gran susto en la fanaticada.

Pat grita su amor frente a Arquitectura

Pat es retado a gritar su amor por Pran frente a la facultad de Arquitectura. ¿Cómo manejo esta situación el osado joven? Revive aquí esta escena del capítulo 10.

Escena de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Ink y Pa son novias

Uno de los momentos más esperados por los fans llegó a cargo de Ink y Pa, quienes se convierten en novias en el capítulo 10. Esta escena que visibiliza el GL fue resaltada en redes como uno de los puntos que hacen de Bad buddy series un drama que rompe esquemas.

Ink y Pa en escena de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Pat y Pran revelan a sus padres la relación

Después de ser descubiertos por su papá y de que este agrediera a Pran, Pat grita que es novio del enemigo de la familia. El estudiante de Arquitectura también confiesa la relación ante su madre.

Pat revela a su padre que es novio de Pran. Foto: captura GMMTV

La mamá de Pran revela el motivo de la enemistad

La madre de Pran enfrenta al papá de Pat y revela el motivo de su odio: el robo de su beca estudiantil y, por ende, de su futuro. El personaje de Ohm Pawat quedará dolido al conocer que tuvo que cargar con el peso de las malas acciones de su papá.

Escena de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Pat y Pran lloran en la azotea

Después de que confesaran el noviazgo, Pat y Pran se encuentran en la azotea, donde ambos consuelan su dolor. Este último llora desconsoladamente en brazos de su pareja.

Un apasionado beso y Pran dedicando “Our song”

Los novios regresan a la playa de sus recuerdos para una “luna de miel”, preámbulo de su despedida. En este lugar, olvidándose de todos los problemas, tienen un apasionado beso. Más adelante, Pran dedica “Our song”, tema que oficialmente ha sido lanzado como OST de Bad buddy series.

Beso de los protagonistas en el capítulo 11 de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Escena de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Los novios rompen

Pat le dice a Pran “volvamos a casa” y él le responde con un “buena suerte, amigo”, antes de que cada uno entre a sus respectivos hogares al regresar del viaje. De esta manera, dan por terminada una relación que aparentemente no tenía futuro debido al odio acérrimo de sus padres. A la par, se imaginan una realidad en la que no existe el conflicto entre sus familias y ellos pueden vivir su amor a plenitud.