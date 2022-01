TXT en The star seekers: cómo se llaman los miembros de Tomorrow x Together en el webtoon

Domingo de estreno para el webtoon de TXT. The star seekers es la historia de fantasía que llega tras los lanzamientos de 7Fates CHAKHO de BTS y DARK MOON The blood altar de ENHYPEN. Al igual que los proyectos mencionados, los personajes inspirados en los miembros de Tomorrow X Together tendran nombres distintos al de los idols K-pop.

¿De qué trata The star seekers?

The star seekers es un universo ficticio en el que cinco artistas descubren que tienen poderes mágicos mientras crecen. En su mundo, la magia y la realidad coexisten.

Al notar sus habilidades sobrenaturales, el grupo peleará contra el secreto que está destruyendo al mundo.

Según informó HYBE en un briefing previo, “elementos de fantasía como criaturas imaginarias y performances mágicas se mezclarán con historias del mundo del entretenimiento que los lectores comprenderán”.

Miembros de Tomorrow X Together en foto conceptual de The Star Seekers. Foto: HYBE/Webtoon

Un artículo de Weverse sobre el universo de TXT refiere: “aparentemente es la historia sobre un mundo surreal de idols mágicos, pero también aborda la ansiedad que experimenta la gente al crecer en sus propios términos y sus esfuerzos por aceptar ese proceso”.

Parte de la historia de The Star Seekers fue mostrada antes en la animación The doom’s night y en el libro The tale of the magic island.

TXT en The star seekers: story film

Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai lucen sus habilidades como actores en este tráiler breve sobre el universo de The star seekers.

Personajes de TXT en el webtoon The star seekers

Así lucen las ilustraciones de los cinco integrantes de Tomorrow X Together como los ídolos mágicos que se aventurarán a combatir el mal.

Todavía no hay muchas descripciones sobre el carácter de cada personaje, pero fans como @soyaluvs en Twitter han difundido posibles teorías sobre el significado etimológico o traducciones de los nombres.

¿Cómo se llama Soobin en el webtoon The star seekers?

Soobin es Soule. El nombre significaría “el habitante del estanque o lago”.

TXT en The star seekers. Foto: Webtoon/HYBE

¿Cómo se llama Yeonjun en el webtoon The star seekers?

Yeonjun es Eugene. El nombre significaría “nacido en buen lugar, asociado a los reyes o la nobleza”.

TXT en The star seekers. Foto: Webtoon/HYBE

¿Cómo se llama Beomgyu en el webtoon The star seekers?

Beomgyu es Viken. Su nombre alude a “conquista o victoria”.

TXT en The star seekers. Foto: Webtoon/HYBE

¿Cómo se llama Taehyun en el webtoon The star seekers?

Taehyun es Taho. Su nombre está asociado “al borde de un lago, o agua profunda”

TXT en The star seekers. Foto: Webtoon/HYBE

¿Cómo se llama Huening Kai en el webtoon The star seekers?

Huening Kai es Avys. Este término se vincula a las aves en latín. Otro significado sería referente a la primavera, fresco y brillante.

TXT en The star seekers. Foto: Webtoon/HYBE

¿Cuándo se estrena The star seekers de TXT en Webtoon?

Los capítulos de esta historia de fantasía se liberarán gratis cada semana en las plataformas Webtoon y Wattpad, ambas son administradas por Naver.

El episodio 1 de The star seekers se publica el lunes 17 de enero a las 11.00 a. m. en Corea del Sur; ello equivale a las 9.00 p. m. del domingo 16 en Perú.

Para alegría de los fans, The star seekers se estrenarán en simultáneo con traducciones a 10 idiomas, entre ellos el español.