El integrante de SUPER JUNIOR, Lee Donghae, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una cirugía de rodilla que lo ausentaría de sus actividades diarias, como el programa de radio que conduce junto a Eunhyuk, D&E Radio Show en la plataforma Now. Recientemente, el idol de Corea del Sur publicó una fotografía de su recuperación en Instagram y Leslie Grace, la nueva Batgirl de HBO Max, le envió un mensaje de aliento.

Donghae y Leslie Grace en Instagram

El 16 de enero, Lee Donghae de SUPER JUNIOR comunicó a sus seguidores en Instagram que su cirugía de la rodilla había resultado exitosa, por lo que entraría a un periodo de recuperación para poder volver a sus actividades promocionales.

Publicación en Instagram de Donghae de SUPER JUNIOR. Foto: Instagram @leedonghae

“La cirugía culminó de manera satisfactoria gracias a sus oraciones. Espero regresar a los escenarios luego de recuperarme e ir a rehabilitación”, manifestó el cantante de SUJU.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Entre ellos estuvo el de Leslie Grace, quien colaboró anteriormente con SUPER JUNIOR en la canción “Lo siento”.

Comentario en Instagram de Leslie Grace en la publicación de Donghae de SUPER JUNIOR. Foto: captura/Instagram

“¡Recupérate pronto!”, comentó Leslie Grace, junto a emojis de una persona rezando.

Otro de los mensajes que conmovieron a ELF, seguidores de SUPER JUNIOR, fue el de Kim Heechul, compañero de boyband de Donghae. El conductor de Knowing Brothers escribió lo siguiente: “El chico que tenía 17 años ahora tiene 37... Teniendo en cuenta que yo ahora estoy en los 4.... No hay que enfermarnos, en serio”.

Comentario en Instagram de Heechul en la publicación de Donghae de SUPER JUNIOR. Foto: captura/Instagram

Donghae de SUPER JUNIOR reveló en noviembre del 2021 mediante una conferencia de prensa del grupo k-pop que sentía malestar en su rodilla.

“No tenía idea de que mi rodilla estaba así de mal. Los doctores me han dicho que tal vez deba realizarme una cirugía. No me hubiera importado si se tratase solo de mí, pero pensando en que me convertiré en una carga para los demás miembros, me hace pensar que debo cuidar mejor de mí mismo y mostrar una buena imagen”, expresó el idol k-pop.

Lee Donghae nació el 15 de octubre de 1986 en Corea del Sur. Foto: captura/YouTube

Leslie Grace en “Lo siento” de SUPER JUNIOR

El 12 de abril del 2018, SUPER JUNIOR estrenó “Lo siento” junto a la cantante Leslie Grace, quien ya contaba con popularidad gracias a sus éxitos como “Duro y suave” y “Díganle”. La colaboración de los artistas fue bien recibida por el público latinoamericano, por lo que programaron shows en vivo en la gira de SUJU titulada Super Show 7.

SUPER JUNIOR y Leslie Grace en SS7 de Latinoamérica

En abril del 2018, los ‘Reyes del Hallyu’, SUPER JUNIOR, visitaron países de Latinoamérica junto a Leslie Grace en la gira del Super Show 7. Países como Perú, México, Argentina y Chile dieron la bienvenida a los artistas que presentaron por primera vez en vivo su colaboración “Lo siento”.

La ahora Batgirl de HBO Max, Leslie Grace, tuvo un segmento propio dentro del concierto SS7 en donde presentó parte de sus éxitos como “Duro y suave”.