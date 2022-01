GOT7 sorprende a fans con live OT7 en su octavo aniversario

Un regalo sin par para Ahgase en el octavo aniversario de GOT7. El 16 de enero (KST), el famoso grupo k-pop cumplió ocho años de trayectoria y los siete ídolos que lo conforman sorprendieron a su fandom al conectarse a una transmisión en vivo conjunta.

Las superestrellas del k-pop han cumplido también en la fecha un año desde que partieron de su agencia madre, JYP, por lo que el detalle fue particularmente significativo para los seguidores. Estos respondieron volviendo tendencia #GOT7_FOR8VER y más hashtags relacionados a la celebración.

El fandom de GOT7 se llama AhGaSe (también IGOT7). Foto: JYP

VLive OT7 de GOT7

La transmisión en vivo por Instagram inició con el líder JAY B junto a Jinyoung, quienes se dedican de lleno a la música y a la actuación en Corea del Sur, respectivamente. Poco después se unieron BamBam, Youngjae y el maknae Yugyeom, quienes estaban juntos en otra locación del citado país.

Los raperos de la agrupación no se perdieron el evento. Desde su natal China, Jackson Wang realizó facetime, a pesar de que se encontraba con agenda. Posteriormente, un recién despertado Mark Tuan se conectó a la videollamada y todos juntos saludaron con el lema “come and get it”.

Este reencuentro entre todos los miembros de GOT7 y Ahgase o IGOT7 duró más de media hora. Si te perdiste el live, donde dedican palabras por el octavo aniversario y comparten últimas actualizaciones, aquí te dejamos la grabación completa cargada a YouTube.

¿GOT7 se separó?

La respuesta es no. Todos los miembros de GOT7 dejaron JYP Entertainment en enero del 2021, tras la finalización del contrato exclusivo que los unía a la empresa desde el debut en 2014.

Sin embargo, el grupo no se ha separado. Actualmente, los miembros se dedican a sus carreras individuales y han prometido a sus fans un comeback grupal en el futuro.