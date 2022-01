Natti Natasha y MOMOLAND estrenan MV oficial de “Yummy yummy love” en YouTube

¡Finalmente está aquí! Una de las colaboraciones más esperadas por los seguidores del k-pop se hizo realidad. MOMOLAND estrenó “Yummy yummy love” con la participación exclusiva de Natti Natasha, cantante internacionalmente conocida por sus éxitos “Criminal”, “No me acuerdo”, entre otros. Entérate aquí todo sobre el regreso de las idols de música coreana.

Natti Natasha y MOMOLAND: MV de “Yummy yummy love”

El 13 de enero, la agencia de MOMOLAND, MLD Entertainment, compartió en su cuenta oficial en YouTube el MV de “Yummy yummy love”. En este sencillo, las cantantes k-pop en colaboraron con Natti Natasha, mundialmente famosa por su hit “Criminal”.

Natti Natasha, quien también participó en la coreografía de “Yummy yummy love”, no dudó en compartir su emoción por el lanzamiento del MV de la colaboración con MOMOLAND y publicó el enlace del video en su cuenta oficial en Twitter.

Publicación en Twitter de Natti Natasha por la colaboración con MOMOLAND. Foto: captura/Twitter

Fans de MOMOLAND hacen tendencia en redes

Los seguidores del grupo k-pop MOMOLAND demostraron su apoyo en las redes sociales por el estreno del MV de “Yummy yummy love”. A través del hashtag #MOMOLANDxNATTI, los fans de las celebridades reaccionaron así en Twitter.

Reacción de fans por la colaboración de Natti Natasha y MOMOLAND. Foto: captura/Twitter

Comeback de MOMOLAND

MOMOLAND se encuentra de regreso. Tras la confirmación del sencillo con Natti Natasha en “Yummy yummy love”, los fans de las idols demostraron su alegría, pues el grupo k-pop no había estrenado piezas musicales desde su colaboración con el productor Chromance con la canción “Wrap me in Plastic” en febrero del 2021.