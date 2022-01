Extracurricular: Kim Dong Hee pide perdón y admite reporte de agresión escolar

Luego de que se filtrara un reporte policial sobre el caso de bullying que involucró a Kim Dong Hee, el actor de K-dramas pidió disculpas a través de su agencia. Estrella de Extracurricular, Itaewon Class y Sky Castle emitió una declaración sobre el incidente ocurrido en la primaria.

¿Qué pasó con Kim Dong Hee?

La acusación a Kim Dong Hee de parte del internauta A data de febrero del 2021 . Esta persona hizo un post anónimo donde señalaba que el actor había sido violento con sus compañeros de la escuela primaria.

El 28 de diciembre, el abogado de Kim declaró que las investigaciones habían determinado la inocencia del actor de 22 años debido a que no había suficiente evidencia para definir qué tan ciertos eran los testimonios del denunciante. Como respuesta, la agencia planteó demandar a A por difamación.

Kim Dong Hee fue uno de los actores juveniles notables de Sky Castle. Foto: JTBC

Sin embargo, el 12 de enero del 2022, el medio Sports Kyunghyang reveló que esta contrademanda tampoco procedió por pruebas insuficientes. Según el reporte, el actor había admitido un episodio de violencia cuando estaba en quinto año de primaria pero rechazó haber amenazado a la víctima con tijeras.

“Si bien es cierto que lo empujó y pateó a ‘A’ en el pecho, esta persona también difundió falsas acusaciones con intenciones maliciosas”, habría declarado la fiscalía.

A, por su parte, señaló que el director de la escuela, Kim Dong Hee y su madre se habían disculpado en su momento con él. Además, el director adjuntó una declaración admitiendo haber visto la agresión del actor a su compañero A.

Kim Dong Hee: demanda por difamación no procedió. Foto: captura Kyunghyang

Kim Dong Hee pide disculpas

El jueves 13, Kim Dong Hee envió su versión sobre los hechos a medios coreanos.

“Cuando estaba en quinto año de la escuela primaria, tuve una discusión con un compañero de clase y se convirtió en una pelea física. Después, fui castigado por mi profesor. Cuando mi madre oyó ello, me regañó y llevó a la casa de mi compañero para disculparme con él y con su madre”, relató el actor.

“Luego, no solo fuimos a clases particulares juntos sino que cenábamos con él y su familia. Pasamos mucho tiempo juntos sin inconvenientes, así que creí que me había perdonado. No me di cuenta que todavía estaba herido por la situación”.

Kim Dong Hee en la serie Itaewon Class. Foto: JTBC

El protagonista de Extracurricular agregó: “Luego de que fuese publicado el post el año pasado, quise disculparme inmediatamente con mi amigo pero no pude tomar coraje. Estaba asustado de que algunas cosas que no hice se aceptaran como ciertas y causase malentendidos. Quería corregir lo que no es verdad y ya ha pasado un año de eso”

“Debido a mi juicio imprudente cuando era pequeño, creo que no entendí cómo se sintió. Quiero disculparme por el dolor que le causé y que arreglemos la situación. También lamento mucho y pido perdón a quienes fueron heridos alguna vez por mis acciones inmaduras años atrás”, concluyó Kim Dong Hee.