BTS: Jin y la significativa donación para animales rescatados que conmovió a ARMY

BTS es uno de los grupos k-pop que promueve la tolerancia, la empatía y que inspira a realizar actividades que puedan apoyar a quien más lo necesite. El integrante mayor de Bangtan, Kim Seokjin, es uno de los idols más activos en cuanto a donaciones a instituciones, así como en tratar de dar el ejemplo hacia sus seguidores.

Donación de Jin para animales rescatados

El 13 de enero, Beagle Rescue Network, organización de bienestar animal establecida para crear conciencia contra las pruebas en animales en el Corea del Sur, hizo pública la donación de Jin de BTS. Esta constaría de gran cantidad de alimento para los perritos.

La organización agradeció en sus redes sociales al integrante de BTS y adjuntó las siguientes fotografías.

Donación de Jin para perritos rescatados. Foto: Beagle Rescue Network

Según el portal de noticias surcoreano News Aid, el idol k-pop donó el dinero que ganó como premio en You quiz on the block, programa en el que participó en marzo del 2021.

Jin de BTS posando con lo ganado en el programa You quiz on the block. Foto: Weverse

Al igual que Jin de BTS, actores como Gong Yoo y Lee Dong Wook también donaron anteriormente el premio del programa a distintas entidades de ayuda social.

Otras donaciones de Jin de BTS

Kim Seokjin o Jin ha participado de donaciones y apoyo constante a albergues de animales en Corea del Sur. En el 2018 y luego de que su mascota Jjanggu falleciera, el idol de BTS donó platos, sábanas y más de 300 kg de comida, según una publicación de Kara, activistas que promueven los derechos de los animales.

Donación de Jin a albergue de mascotas rescatadas. Foto: Twitter @bts_twt

Jin recuerda a su mascota Jjanggu

En la segunda temporada de BTS In the SOOP, los integrantes del grupo k-pop dieron la bienvenida a la mascota de Jungkook, Bam, por lo que inevitablemente mencionaron a Jjanggu, quien fue la querida mascota de Jin y falleció en el 2017.

En el episodio, J-Hope recordó que en las promociones de MIC drop en el programa Show Champion, Jin se enteró que su perrito había fallecido, por lo que los idols surcoreanos acordaron grabar solo una vez para que Seokjin pudiera irse.