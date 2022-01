Bad buddy series, episodio 11: cuándo y dónde ver el penúltimo capítulo del BL

El episodio 11 de Bad buddy series será el preámbulo del final. El 14 de enero, el thai-drama BL protagonizado por Ohm y Nanon estrenará su penúltimo capítulo y los fanáticos se preguntan qué pasará entre Pat y Pran después de que saliera a la luz la razón de la profunda enemistad entre sus familias.

La serie tailandesa que conquistó los Premios Cultura Asiática 2021 inició su emisión el pasado 29 de octubre. Está basada en la novela Behind the scenes de Afterday y dirigida por BackAof (Still 2gether), con el guion de Bee y Best. Conoce aquí cómo ver la transmisión por medios oficiales.

¿Qué pasó en el capítulo 10 de Bad buddy series?

Alerta de spoilers . Pat y Pran buscarán descubrir la verdad detrás del odio entre sus respectivos papá y mamá. Mientras tanto, continúan viviendo su amor a escondidas de sus padres, aunque no dudan en mostrar afecto en otros lugares como la universidad.

La pareja llega hasta su antigua escuela buscando pistas sobre la relación de sus progenitores. Ahí conocerán que en realidad estos no solo estudiaron juntos en ese mismo lugar, sino que eran grandes amigos, pero un suceso misterioso fracturó para siempre el lazo. En paralelo, iniciará oficialmente la historia de amor de Ink y Pa. Wai y Korn dirán adiós a sus rencillas para siempre.

Ink y Pa comenzaron su propia historia de amor en el capítulo 10. Foto: GMMTV

Más adelante, el papá de Pat descubre a los jóvenes en una salida, enfurece y empuja a Pran. Cansado, Pat le confesará que es novio del hijo de la familia enemiga.

El estudiante de Arquitectura también encara a su madre buscando conocer los verdaderos hechos del pasado y confiesa su relación amorosa. Tras escuchar todas sus palabras, su progenitora le responde con una cachetada y él se marcha desconcertado.

La mamá de Pran confronta al papá de Pat frente a toda la familia de este último. En ese momento, sale a la luz el origen de la enemistad. El estudiante de Ingeniería será golpeado con la terrible realidad. Más tarde, se encuentra en la azotea con su novio, quien llora desconsoladamente en su hombro.

Solo Pat conoce la verdadera razón detrás de la enemistad de sus familias. Foto: GMMTV

Cuándo estrena nuevos episodios Bad buddy series

Bad buddy series lanza un capítulo semanal cada viernes. Este 14 de enero saldrá al aire el episodio 11 (penúltimo) del popular lakorn BL.

Nanon y Ohm interpretan a Pran y Pat, los protagonistas de esta historia BL. Foto: GMMTV

Horarios de estreno para ver Bad buddy

La emisión inicia a las 8.30 p. m. por GMM25 y 8.45 p. m. en el canal oficial de GMMTV en YouTube. A las 10.00 p. m. se sube a WeTV el capítulo estrenado, completo y sin cortes, a WeTV (según hora en Tailandia).

A continuación, revisa en qué comento comienza la transmisión por YouTube conforme el reloj de tu país.

Ver Bad buddy series en Perú, Colombia y Ecuador : 8.45 a. m.

Ver Bad buddy series en México, Costa Rica y Guatemala : 7.45 a. m.

Ver Bad buddy series en horario en Bolivia y Venezuela : 9.45 a. m.

Ver Bad buddy series en Chile, Argentina y Brasil : 10.45 a. m.

Ver Bad buddy series en España : 2.45 p. m.

Ver Bad buddy series en Estados Unidos (Los Ángeles) : 5.45 a. m.

Ver Bad buddy series en Corea del Sur: 10.45 p. m.

Elenco principal de Bad buddy series en la presentación del drama en GMMTV Borderless 2021. Foto: GMMTV

Link para ver gratis en YouTube | GMMTV

Los 10 capítulos ya publicados de Bad buddy series se encuentran disponibles completos en el canal oficial de GMMTV en YouTube. Dejamos aquí el link del citado medio.

GMMTV en YouTube: https://www.youtube.com/c/gmmtv/videos

Tráiler del episodio 11 de Bad buddy series