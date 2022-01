Bright y Win se coronan en Thailand Actors Award In Japan 2021 por 2gether: The series

En medio de la emisión de F4 Thailand, Bright y Win continúan cosechando éxitos con 2gether: The series. El 13 de enero, los protagonistas del aclamado BL se alzaron como ganadores en Thailand Actors Award In Japan 2021.

La pareja conocida como BrightWin actualmente protagoniza el remake tailandés de Boys over flowers como dos de los nuevos F4; sin embargo, el impacto de su trabajo como Tine y Sarawat sigue reflejándose en el apoyo del público, en este caso japonés, quienes votaron para darles la victoria.

La serie 2gether fue estrenada en febrero del 2020. Actualmente, tiene un especial de 5 capítulos y una película. Foto: GMMTV

Thailand Actors Award In Japan 2021: premios de BrightWin

Basada en la novela Because we... belong together de JittiRain, y dirigida por Weerachit Thongjila para GMMTV, 2gether: the series se coronó como el mejor drama en Thailand Actors Award In Japan 2021. Bright Vachirawit y Win metawin dominaron la categoría de mejor pareja.

Por su parte, el intérprete de Thyme en F4 Thailand, también de la gigante del entretenimiento tailandés, fue elegido como el mejor actor.

Aquí, la publicación oficial de GMMTV donde se celebra el triunfo de los famosos y de esta historia de boys love que también conquistó los Premios Cultura Asiática 2020.

GMMTV sobre el triunfo de 2gether y los actores Bright y Win. Foto: GMMTV

¿Dónde ver 2gether: The series?

2gether: The series fue estrenada el 21 de febrero del 2020 por GMMTV, y rápidamente se convirtió en un rotundo éxito de sintonía y en las redes sociales. Cada viernes, fans se conectaban para acompañar a Tine y Sarawat en el desarrollo de su historia de amor.

Tras finalizada la temporada de 12 episodios, el lakorn fue extendido a un especial (o segunda parte) de cinco capítulos, llamado Still 2gether. Después llegó en formato de película (2gether the movie), la cual fue estrenada primero en Japón debido a la situación de la COVID-19 en Tailandia.

Puedes ver el drama de Bright y Win completo (dos temporadas) en el canal oficial de GMMTV en YouTube. A continuación, compartimos aquí su tráiler.